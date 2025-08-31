Зінченко падає, Миколенко росте: нові рейтинги українців у EA FC 26

У новій версії футбольного симулятора EA FC 26 рейтинги українських футболістів змінилися. Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Андрій Лунін та Артем Довбик тепер мають нові показники, які здивували фанатів.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Зінченко втратив два пункти

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко отримав зниження загального рейтингу - з 79 до 77 пунктів. Це один із найбільш помітних даунгрейдів серед українців у новій версії EA FC 26.

Розробники скорегували майже всі основні характеристики на картці футболіста: передачі, фізику та швидкість зменшили на 3-4 пункти. Єдина графа, яка залишилася незмінною - захист. Попри це, загальний рейтинг виглядає менш переконливо, ніж торік.

Минулого сезону Зінченко провів 15 матчів у складі "Арсенала" в АПЛ, відзначившись лише одним асистом. У новому сезоні він ще не дебютував, що теж могло вплинути на рішення EA Sports щодо даунгрейду.

Миколенко покращив позиції

На відміну від Зінченка, Віталій Миколенко отримав покращення показників практично у всіх графах.

Його загальний рейтинг зріс на один пункт - до 78. EA Sports підвищила характеристики захисту, передач і фізичної підготовки, що робить українського захисника більш конкурентним у грі.

Довбик та Лунін без суттєвих змін

Форвард "Сассуоло" Артем Довбик отримав невелике зниження рейтингу на один пункт - до 83. В EA FC 26 відзначають, що це відображає його доволі посередній сезон в Італії.

Воротар "Реала" Андрій Лунін зберіг свій рейтинг 81, отримавши лише незначне покращення показника передач на 2 пункти. Інші характеристики голкіпера залишилися без змін порівняно з попередньою частиною гри.

Інші відомі гравці в EA FC 26:

EA FC 26 вже оприлюднила рейтинги зірок світового футболу.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе отримав рейтинг 91 – одна з найсильніших "базових" карток у грі. Найгірший показник у команді "вершкових" у голкіпера Фран Гонзалеза - 63 пункти.

Дата релізу та доступ

Офіційний реліз EA FC 26 запланований на 26 вересня. Власники Ultimate Edition зможуть отримати доступ на 7 днів раніше.