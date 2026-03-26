Американці навчаються у ЗСУ ефективно використовувати Patriot, - генерал США
Американські військові навчаються у українських колег ефективному застосуванню протиповітряних комплексів Patriot.
Про це заявив командувач EUCOM генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста The Insider Колбі Бадхвара.
"Це історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався (що ЗСУ швидко опанують ППО Patriot – ред.), адже це дуже складні системи. Ми дуже довго тренуємо наших хлопців, щоб вони могли керувати такими системами", – заявив Каволі, виступаючи перед сенаторами США.
За його словами, українці навчили своїх військових дуже швидко користуватись складними комплексами, і "вхопилися за це як риба за воду".
І насправді, останнім часом, це ми вже навчаємось у українців", - додав командувач EUCOM.
Patriot в Україні
Раніше повідомлялось, що за перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та союзники витратили близько 800 ракет Patriot проти Ірану, Україна ж за весь час війни отримала лише 600 таких ракет.
Також у лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські пускові установки у січні залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари РФ.
Окрім того, він раніше зазначив, що Сили оборони України зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак російських безпілотників, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.