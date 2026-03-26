ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Американці навчаються у ЗСУ ефективно використовувати Patriot, - генерал США

13:07 26.03.2026 Чт
2 хв
ЗСУ дуже швидко освоїли американський комплекс ППО
aimg Костянтин Широкун
Фото: американці навчаються у ЗСУ ефективно використовувати Patriot (Getty Images)

Американські військові навчаються у українських колег ефективному застосуванню протиповітряних комплексів Patriot.

Про це заявив командувач EUCOM генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста The Insider Колбі Бадхвара.

Читайте також: Небезпечний розворот: ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні

"Це історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався (що ЗСУ швидко опанують ППО Patriot – ред.), адже це дуже складні системи. Ми дуже довго тренуємо наших хлопців, щоб вони могли керувати такими системами", – заявив Каволі, виступаючи перед сенаторами США.

За його словами, українці навчили своїх військових дуже швидко користуватись складними комплексами, і "вхопилися за це як риба за воду".

І насправді, останнім часом, це ми вже навчаємось у українців", - додав командувач EUCOM.

Patriot в Україні

Раніше повідомлялось, що за перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та союзники витратили близько 800 ракет Patriot проти Ірану, Україна ж за весь час війни отримала лише 600 таких ракет.

Також у лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські пускові установки у січні залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари РФ.

Окрім того, він раніше зазначив, що Сили оборони України зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак російських безпілотників, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки ВСУ ППО
Новини
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Аналітика
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН