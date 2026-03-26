ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Американцы учатся у ВСУ эффективно использовать Patriot, - генерал США

13:07 26.03.2026 Чт
2 мин
ВСУ очень быстро освоили американский комплекс ПВО
Константин Широкун
Американцы учатся у ВСУ эффективно использовать Patriot, - генерал США Фото: американцы учатся у ВСУ эффективно использовать Patriot (Getty Images)

Американские военные учатся у украинских коллег эффективному применению противовоздушных комплексов Patriot.

Об этом заявил командующий EUCOM генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста The Insider Колби Бадхвара.

"Это история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался (что ВСУ быстро овладеют ПВО Patriot - ред.), ведь это очень сложные системы. Мы очень долго тренируем наших ребят, чтобы они могли управлять такими системами", - заявил Каволи, выступая перед сенаторами США.

По его словам, украинцы научили своих военных очень быстро пользоваться сложными комплексами, и "ухватились за это как рыба за воду".

И на самом деле, в последнее время, это мы уже учимся у украинцев", - добавил командующий EUCOM.

Patriot в Украине

Ранее сообщалось, что за первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и союзники потратили около 800 ракет Patriot против Ирана, Украина же за все время войны получила лишь 600 таких ракет.

Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские пусковые установки в январе оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары РФ.

Кроме того, он ранее отметил, что Силы обороны Украины сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак российских беспилотников, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки ВСУ ПВО
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
