"Американці люблять переможців": в ОП пояснили прихильність Трампа до України

Останнім часом ставлення президента США Дональда Трампа і його адміністрації до України значно покращилося. Американці люблять переможців, а ЗСУ показують успішні результати на полі бою та в ударах по Росії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови Офісу президента України Сергій Кислиця.
"Те, що роблять Збройні сили України, тому що та ситуація, яка на сьогоднішній день є на фронті, ті успішні міддл- і діп-страйки, які завдаються по Російській Федерації, справляють дуже потужне враження на адміністрацію в Вашингтоні", - сказав Кислиця.
Він зазначив, що американці - це дуже особлива нація, яка має особливу психологію, і на рівні індивідуальному, і на рівні нації. Вони люблять бути успішними та бути на боці тих, хто успішний.
Перший заступник голови ОП нагадав, що у попередні роки росіянам вдавалося більш-менш успішно насаджувати в США наративи, що "ось-ось, і ми заберемо залишки Донбаса".
"І нас попереджали американські переговорники про те, що якщо ви не можете погодитися або не хочете погодитися на ті умови, які були на переговорному столі, то майте на увазі, що може так статися, що тоді умови припинення вогню будуть диктуватися не за результатом перемовин, а за результатом бойових дій. Щоб вони, умовно, заберуть Донбас, і тоді вже будуть нові умови", - розповів Кислиця.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп різко змінив свою позицію щодо України. Останнім часом він почав хвалити українців і навіть підтримав ннадання Києву ліцензії на виробництво власної балістичної зброї.
Після зустрічі у червні країни G7 опублікували спільну заяву, в якій йшлося про те, що вони досягли згоди щодо низки питань, пов’язаних з Україною.
Зокрема, сторони домовилися про збільшення поставок Україні засобів ППО, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів. Спільну заяву підписав і Трамп.
Вчора, 8 липня, президент України Володимир Зеленський і президент США провели зустріч на полях саміту НАТО в турецькій Анкарі. Одна з ключових тем переговорів було посилення української ППО.
Трамп заявив, що робота над мирною угодою щодо війни Росії проти України триває, хоча сам процес він назвав непростим.
Окремо він заявив, що США готові надати Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot. За його словами, це технічно складний процес, однак Україна зможе швидко його опанувати.
Також Трамп зазначав, що далекобійні удари України по території Росії можуть наблизити завершення війни. Він визнав їх ескалацією, але наголосив, що саме така ескалація, на його думку, здатна підштовхнути війну до завершення.
Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов пояснив, що причина зміни риторики Трампа полягає у тому, що американський лідер любить переможців.
Тому, за його словами, Силам оборони України потрібно продовжувати свої успішні дії на фронті, щоб утримати прихильність Трампа.