Буданов пояснив, чому Трамп почав позитивно відгукуватися про Україну
Президент США Дональд Трамп різко змінив свою позицію щодо України, оскільки поважає саме переможців.
Про це голова Офісу президента Кирило Буданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.
"Все дуже легко. Всі в світі люблять переможців. Тих, хто програє, ніхто не поважає. І всерйоз до них не ставиться. Трамп одностайно любить переможців. Тож треба показувати перемогу, це дасть нам шанс. Не те, що показувати - мати її насправді", - наголосив Буданов.
На його переконання, це дасть Україні шанс утримати прихильність. Вона вкрай важлива не як знак чогось, а як цілком конкретні кроки.
Глава ОПУ додав, що просто зараз всі працюють саме на перемогу. Проте якою вона буде - залежить лише від нас.
Для того, щоб вона була справжньою, Україні потрібні союзники, партнери та друзі. Однак навіть за це потрібно поборотися.
"З тими, хто виграє, всі хочуть мати справу. З тими, хто перемог не має, ніхто не хоче бути поряд", - підсумував Буданов.
Як повідомляло раніше РБК-Україна, глава ОПУ відверто розповів про свої відносини з Володимиром Зеленським.
Окрім того, Буданов попередив, що Варшава готує низку "незрілих ескалаційних кроків".
Також ми писали, що очільник ОПУ відмовився від польської нагороди після рішення Навроцького щодо Зеленського.