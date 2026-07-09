"Американцы любят победителей": в ОП объяснили расположение Трампа к Украине

"То, что производят Вооруженные силы Украины, потому что та ситуация, которая на сегодняшний день есть на фронте, те успешные миддл- и дип-страйки, которые наносятся по Российской Федерации, производят очень мощное впечатление на администрацию в Вашингтоне", - сказал Кислица.

Он отметил, что американцы - это очень особая нация, имеющая особую психологию, и на индивидуальном уровне, и на уровне нации. Они любят быть успешными и быть на стороне успешных.

Первый заместитель главы ОП напомнил, что в предыдущие годы россиянам удавалось более или менее успешно насаждать в США нарративы, что "вот-вот, и мы заберем остатки Донбасса".

"И нас предупреждали американские переговорщики о том, что если вы не можете или не хотите согласиться на те условия, которые лежали на столе переговоров, то имейте в виду: может случиться так, что тогда условия прекращения огня будут диктоваться не по итогам переговоров, а по итогам боевых действий. Чтобы они, условно говоря, захватили Донбасс, и тогда уже будут новые условия", - рассказал Кислица.