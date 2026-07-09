"Американцы любят победителей": в ОП объяснили расположение Трампа к Украине

В последнее время отношение президента США Дональда Трампа и его администрации к Украине значительно улучшилось. Американцы любят победителей, а ВСУ показывают успешные результаты на поле боя и в ударах по России.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица.
"То, что производят Вооруженные силы Украины, потому что та ситуация, которая на сегодняшний день есть на фронте, те успешные миддл- и дип-страйки, которые наносятся по Российской Федерации, производят очень мощное впечатление на администрацию в Вашингтоне", - сказал Кислица.
Он отметил, что американцы - это очень особая нация, имеющая особую психологию, и на индивидуальном уровне, и на уровне нации. Они любят быть успешными и быть на стороне успешных.
Первый заместитель главы ОП напомнил, что в предыдущие годы россиянам удавалось более или менее успешно насаждать в США нарративы, что "вот-вот, и мы заберем остатки Донбасса".
"И нас предупреждали американские переговорщики о том, что если вы не можете или не хотите согласиться на те условия, которые лежали на столе переговоров, то имейте в виду: может случиться так, что тогда условия прекращения огня будут диктоваться не по итогам переговоров, а по итогам боевых действий. Чтобы они, условно говоря, захватили Донбасс, и тогда уже будут новые условия", - рассказал Кислица.
Напомним, президент США Дональд Трамп резко изменил свою позицию по отношению к Украине. В последнее время он начал хвалить украинцев и даже поддержал предоставление Киеву лицензии на производство собственного баллистического оружия.
После встречи в июне страны G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они достигли согласия по ряду вопросов, связанных с Украиной.
В частности, стороны договорились об увеличении поставок Украине средств ПВО, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков. Совместное заявление подписал и Трамп.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент США провели встречу на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре. Одной из ключевых тем переговоров было усиление украинского ПВО.
Трамп заявил, что работа над мирным соглашением по войне России против Украины продолжается, хотя сам процесс он назвал непростым.
Отдельно он заявил, что США готовы предоставить Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, это технически сложный процесс, однако Украина сможет быстро его овладеть.
Также Трамп отмечал, что дальнобойные удары Украины по территории России могут приблизить завершение войны. Он признал их эскалацией, но подчеркнул, что именно такая эскалация, по его мнению, способна подтолкнуть войну к завершению.
Ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов объяснил, что причина смены риторики Трампа заключается в том, что американский лидер любит победителей.
Поэтому, по его словам, Силам обороны Украины нужно продолжать свои успешные действия на фронте, чтобы удержать благосклонность Трампа.