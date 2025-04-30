Американські та британські війська провели спільну операцію в Ємені
Війська Великої Британії взяли участь у спільній операції з Збройними силами США на території Ємену проти об'єктів бойовиків хуситів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.
Військова операція союзників відбулася 29 квітня, уточнили в міністерстві оборони Сполученого королівства.
Лондон пояснив, що дія "відповідала давній політиці уряду Великої Британії після того, як у листопаді 2023 року хусити розпочали свою кампанію нападів, загрожуючи свободі судноплавства в Червоному морі, завдаючи ударів по міжнародних суднах і вбиваючи невинних моряків".
Зазначається, що дана спільна операція була спрямована проти військових об'єктів хуситів, де створюються безпілотники - подібні до тих, що використовуються для ударів по кораблях.
"Ретельний аналіз розвідданих виявив скупчення будівель, які хусити використовували для виробництва безпілотників типу тих, що використовуються для нападу на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці, розташованих приблизно за п'ятнадцять миль (близько 24 км, - ред.) на південь від Сани", - передали в Міноборони Британії.
На Даунінг-стріт розповіли, що літаки Королівських Військово-повітряних сил Typhoon FGR4 за підтримки дозаправки в повітрі танкерами "Вояджер" уразили "низку" цих будівель, використовуючи високоточні керовані бомби Paveway IV.
Також вказується, що це відбулося "після того, як було завершено дуже ретельне планування, щоб дозволити переслідувати цілі з мінімальним ризиком для цивільного населення або невійськової інфраструктури".
Контрольоване хуситами телебачення в Ємені повідомляло у понеділок, що внаслідок авіаудару США по центру утримання африканських мігрантів у країні загинуло 68 осіб, пише Reuters.
Представник оборонного відомства США на умовах анонімності заявив західним ЗМІ у понеділок, що американські військові знають про заяви щодо жертви серед цивільного населення, та проводять свою оцінку.
"Як додатковий запобіжний захід, удар було завдано після настання темряви, коли ймовірність перебування цивільних осіб у цьому районі була ще меншою. Згодом усі наші літаки благополучно повернулися", - кажуть в британському Міноборони.
Операція США та союзників проти хуситів
Як повідомлялося раніше, у березні президент США Дональд Трамп наказав посилити удари по цілях хуситів у Ємені. Офіційний Вашингтон також заявляв, що американські удари триватимуть, доки підтримувані Тегераном бойовики не припинять напади на кораблі в Червоному морі.
Нагадаємо також, 16 березня хусити обстріляли авіаносець США USS Harry S Truman у Червоному морі.
Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що відповідальність за атаки хуситів на кораблі в Червоному морі лежить на Ірані. Він додав, що на країну чекають "жахливі наслідки".
А 17 квітня з'явилася інформація про те, що військові США масштабно вдарили по об'єктах хуситів у Ємені.
Як повідомлялося, Велика Британія та США також раніше проводили спільні операції та завдавали ударів по цілях у Ємені.
Додамо також, 18 квітня в ЗС США розповіли, що американські сили атакували у Ємені паливний порт Рас-Іса, який контролюється хуситами. Метою операції було перекриття джерела палива для підтримуваних Іраном бойовиків.
А 29 квітня американські ЗМІ писали, що винищувач F-18 ВМС США затонув у Червоне море після того, як хусити атакували авіаносець USS Harry S. Truman. Внаслідок інциденту один моряк отримав легке поранення.
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