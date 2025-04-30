Американские и британские войска провели совместную операцию в Йемене
Войска Великобритании приняли участие в совместной операции с Вооруженными силами США на территории Йемена против объектов боевиков хуситов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское правительство.
Военная операция союзников состоялась 29 апреля, уточнили в министерстве обороны Соединенного королевства.
Лондон пояснил, что действие "соответствовало давней политике правительства Великобритании после того, как в ноябре 2023 года хуситы начали свою кампанию нападений, угрожая свободе судоходства в Красном море, нанося удары по международным судам и убивая невинных моряков".
Отмечается, что данная совместная операция была направлена против военных объектов хуситов, где создаются беспилотники - подобные тем, что используются для ударов по кораблям.
"Тщательный анализ разведданных выявил скопление зданий, которые хуситы использовали для производства беспилотников типа тех, что используются для нападения на корабли в Красном море и Аденском заливе, расположенных примерно в пятнадцати милях (около 24 км, - ред.) к югу от Саны", - передали в Минобороны Британии.
На Даунинг-стрит рассказали, что самолеты Королевских Военно-воздушных сил Typhoon FGR4 при поддержке дозаправки в воздухе танкерами "Вояджер" поразили "ряд" этих зданий, используя высокоточные управляемые бомбы Paveway IV.
Также указывается, что это произошло "после того, как было завершено очень тщательное планирование, чтобы позволить преследовать цели с минимальным риском для гражданского населения или невоенной инфраструктуры".
Контролируемое хуситами телевидение в Йемене сообщало в понедельник, что в результате авиаудара США по центру содержания африканских мигрантов в стране погибло 68 человек, пишет Reuters.
Представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности заявил западным СМИ в понедельник, что американские военные знают о заявлениях о жертвах среди гражданского населения, и проводят свою оценку.
"В качестве дополнительной меры предосторожности, удар был нанесен после наступления темноты, когда вероятность пребывания гражданских лиц в этом районе была еще меньше. Впоследствии все наши самолеты благополучно вернулись", - говорят в британском Минобороны.
Операция США и союзников против хуситов
Как сообщалось ранее, в марте президент США Дональд Трамп приказал усилить удары по целям хуситов в Йемене. Официальный Вашингтон также заявлял, что американские удары будут продолжаться, пока поддерживаемые Тегераном боевики не прекратят нападения на корабли в Красном море.
Напомним также, 16 марта хуситы обстреляли авианосец США USS Harry S Truman в Красном море.
Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за атаки хуситов на корабли в Красном море лежит на Иране. Он добавил, что страну ждут "ужасные последствия".
А 17 апреля появилась информация о том, что военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене.
Как сообщалось, Великобритания и США также ранее проводили совместные операции и наносили удары по целям в Йемене.
Добавим также, 18 апреля в ВС США рассказали, что американские силы атаковали в Йемене топливный порт Рас-Иса, который контролируется хуситами. Целью операции было перекрытие источника топлива для поддерживаемых Ираном боевиков.
А 29 апреля американские СМИ писали, что истребитель F-18 ВМС США затонул в Красное море после того, как хуситы атаковали авианосец USS Harry S. Truman. В результате инцидента один моряк получил легкое ранение.
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