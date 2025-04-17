Військові США масштабно вдарили по об'єктах хуситів у Ємені, - ЗМІ
Американські військові завдали більше десятка ударів по місту Сана - столиці Ємену, яку контролює угруповання хуситів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування ЗС США (CENTCOM) та The Times of Israel.
Армія США офіційно не повідомляла про удари, але опублікувала фото та відео авіаносця та підготовки до рейдів проти єменських повстанців з підписом "24…7….".
24…7….#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/YI8EnrHM0R— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2025
Тим часом єменські повстанські медіа повідомили про понад десяток авіаударів, завданих 16 квітня по контрольованій хуситами столиці країни Сана. У відповідальності за удари вони звинуватили Сполучені Штати.
Підконтрольний хуситам телеканал Al-Masirah повідомив про "чотирнадцять авіаударів, здійснених унаслідок американської агресії, влучили по району Аль-Хафа в окрузі Ас-Сабін у столиці".
Також зазначається про удари у районі Хазм провінції Джауф.
Операція США проти єменських хуситів
Хусити є ісламським угрупованням, що називає себе елементом "вісі опору" Ізраїлю, США та країн Заходу під керівництвом Ірану. На сьогоднішній день бойовики контролюють більшу частину півночі та заходу Ємену.
З осені 2023 року бойовики обстрілювати безпілотниками і ракетами цивільні комерційні судна в Аденській протоці та Червоному морі. Так вони висловлюють солідарність з палестинським народом у Секторі Газа.
З 15 березня США почали удари по об'єктах хуситів у Ємені. За офіційними заявами Вашингтона, операцію розпочато для припинення атак хуситських формувань на міжнародне судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці.
У відповідь хусити обстріляли ракетами і БпЛА американський авіаносець USS Harry S Truman.
Американці відповіли більш руйнівними бомбардуваннями провінцій Ємену.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хусити зазнали дуже сильних втрат і тепер хочуть миру.
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