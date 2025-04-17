Військові США масштабно вдарили по об'єктах хуситів у Ємені, - ЗМІ

Американські військові завдали більше десятка ударів по місту Сана - столиці Ємену, яку контролює угруповання хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування ЗС США (CENTCOM) та The Times of Israel.

Армія США офіційно не повідомляла про удари, але опублікувала фото та відео авіаносця та підготовки до рейдів проти єменських повстанців з підписом "24…7….".

Тим часом єменські повстанські медіа повідомили про понад десяток авіаударів, завданих 16 квітня по контрольованій хуситами столиці країни Сана. У відповідальності за удари вони звинуватили Сполучені Штати.

Підконтрольний хуситам телеканал Al-Masirah повідомив про "чотирнадцять авіаударів, здійснених унаслідок американської агресії, влучили по району Аль-Хафа в окрузі Ас-Сабін у столиці".

Також зазначається про удари у районі Хазм провінції Джауф.