Трамп про атаки хуситів: Іран диктує кожен їхній крок і понесе відповідальність
Відповідальність за атаки хуситів на кораблі в Червоному морі лежить на Ірані. На країну чекають "жахливі наслідки".
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social.
Трамп підкреслив, що сотні атак хуситів, яких "ненавидить єменський народ", походять від Ірану. Президент пообіцяв, що дасть "сильну відповідь" на будь-яку подальшу атаку бойовиків.
За його словами, Іран "грає в невинну жертву терористів", над якими він нібито втратив контроль. Але насправді це не так.
"Вони (Іран - ред.) диктують кожен крок, дають їм зброю, постачають їм гроші та дуже складну військову техніку, і навіть, так звану, "розвідку". З цього моменту кожен постріл хуситів буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї і керівництвом Ірану, і Іран буде нести відповідальність і страждати від наслідків, і ці наслідки будуть жахливими", - уточнив Трамп.
Атаки хуситів
Нагадаємо, єменські хусити продовжують атакувати кораблі в Червоному морі та Аденській затоці. Зокрема, вони намагаються завдавати ударів по американських військових кораблях.
У відповідь на це президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах хуситів у Ємені.
При цьому в неділю 16 березня бойовики знову вдарили по американському кораблю. Цього разу це був авіаносець USS Harry S Truman.
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