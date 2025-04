Військові США знищили паливний порт хуситів у Ємені (відео)

В американському військовому відомстві заявили, що бойовики хусити "продовжували отримувати економічні та військові вигоди від країн і компаній, які надають матеріальну підтримку іноземній терористичній організації".

"Підтримувані Іраном хусити використовують паливо для підтримки своїх військових операцій, як зброю контролю та для отримання економічної вигоди від розкрадання прибутків від імпорту", - розповіли у Центркомі.

Також американська сторона зазначає, що це паливо "має законно постачатися народу Ємену".

"Незважаючи на визнання іноземних терористів, яке набуло чинності 5 квітня, кораблі продовжували постачати паливо через порт Рас-Іса. Прибутки від цих незаконних продажів безпосередньо фінансують і підтримують терористичні зусилля хуситів", - вказується у заяві американських військових.

У CENTCOM розповіли, що 17 квітня ЗС США "вжили заходів, щоб ліквідувати це джерело палива для підтримуваних Іраном терористів хуситів, та позбавити їх незаконних доходів, які фінансували зусилля хуситів тероризувати весь регіон протягом понад 10 років".

"Ціль цих ударів полягала в тому, щоб зменшити економічне джерело влади хуситів, які продовжують експлуатувати своїх співвітчизників і завдавати їм великого болю", - пояснили операцію у Центркомі.

Крім того, американська сторона запевняє, що даний удар "не мав на меті завдати шкоди народу Ємену, який справедливо хоче скинути ярмо підкорення хуситів і жити мирно".

Між тим представник підконтрольного хуситам міністерства охорони здоров'я у Ємені заявив, що під час обстрілу загинуло щонайменше 17 людей і було поранено десятки працівників порту, передає Reuters.

Додамо, у мережі вже з'явилися кадри із наслідками ударів з боку військових США, зокрема на відео показана палаюча паливна інфраструктура, яку використовували єменські хусити в порту Рас-Іса.

Ras Isa fuel port — the main fuel port of the Iran-backed Houthi terrorists in Yemen — is burning after targeted strikes



FAFO.

pic.twitter.com/RzoiXVnJaO