ua en ru
Нд, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Хусити заявили, що атакували авіаносець США в Червоному морі

Неділя 16 березня 2025 20:43
UA EN RU
Хусити заявили, що атакували авіаносець США в Червоному морі Фото: авіаносець USS Harry S Truman (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Єменські хусити атакували американський авіаносець USS Harry S Truman у Червоному морі. Ця атака є відповіддю на бомбардування Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera і відеозвернення бригадного генерала хуситів Ях'я Сарія в соцмережі Х.

"Представник хуситів заявив, що угруповання відповіло на бомбардування Ємену США атакою авіаносця USS Harry S Truman балістичними ракетами і безпілотниками", - пише видання.

Зі свого боку Ях'я Сарій уточнює, що хусити використали 18 ракет. Також він стверджує, що США завдали по низці єменських провінцій понад 47 авіаударів, які призвели до десятків загиблих і поранених.

Що передувало

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати авіаударів по Ємену, оскільки хусити неодноразово здійснювали атаки на кораблі в Червоному морі. Також це був сигнал Ірану, оскільки американський лідер має намір укласти угоду, щоб Тегеран не мав ядерної зброї.

Також ми писали, що сьогодні радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц повідомив, що удари США були націлені та зрештою знищили кількох лідерів хуситів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ємен
NEWS
Не зрадив присязі в Криму. Що відомо про Андрія Гнатова, який очолив Генштаб
Не зрадив присязі в Криму. Що відомо про Андрія Гнатова, який очолив Генштаб
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія