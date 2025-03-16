Хусити заявили, що атакували авіаносець США в Червоному морі

Єменські хусити атакували американський авіаносець USS Harry S Truman у Червоному морі. Ця атака є відповіддю на бомбардування Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera і відеозвернення бригадного генерала хуситів Ях'я Сарія в соцмережі Х.

Зі свого боку Ях'я Сарій уточнює, що хусити використали 18 ракет. Також він стверджує, що США завдали по низці єменських провінцій понад 47 авіаударів, які призвели до десятків загиблих і поранених.

"Представник хуситів заявив, що угруповання відповіло на бомбардування Ємену США атакою авіаносця USS Harry S Truman балістичними ракетами і безпілотниками", - пише видання.

Що передувало

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати авіаударів по Ємену, оскільки хусити неодноразово здійснювали атаки на кораблі в Червоному морі. Також це був сигнал Ірану, оскільки американський лідер має намір укласти угоду, щоб Тегеран не мав ядерної зброї.

Також ми писали, що сьогодні радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц повідомив, що удари США були націлені та зрештою знищили кількох лідерів хуситів.

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