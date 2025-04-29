Американський винищувач F-18 затонув у Червоному морі після атаки хуситів
Винищувач F-18 ВМС США затонув у Червоне море після того, як хусити атакували авіаносець USS Harry S. Truman. Внаслідок інциденту один моряк отримав легке поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
ВМС США повідомили, що винищувач F/A-18 Super Hornet втратив свою силу в морі після того, як впав за борт авіаносця USS Harry S. Truman під час буксирування.
Інцидент стався, коли "Трумен" різко повернув, щоб уникнути ракетного нападу хуситів, що атакували авіаносець в Червоному морі.
За словами американського чиновника, літак був активно буксируваний в ангарі, коли екіпаж втратив контроль.
В результаті, винищувач і тягач впали за борт. ВМС зазначили, що персонал на борту врахований, і один моряк отримав легке поранення. Відразу після інциденту моряки вжили заходів безпеки та відступили від літака.
Хусити, підтримувані Іраном, заявили про атаку безпілотниками та ракетами на авіаносець. Однак точні подробиці маневру, який здійснив "Трумен", щоб уникнути вогню, не були оприлюднені.
Очевидці повідомляють, що авіаносці класу "Німіц", до якого належить "Трумен", можуть здійснювати різкі повороти навіть при високій швидкості.
Другий американський чиновник підтвердив, що літак затонув, і додав, що вартість одного винищувача F/A-18 перевищує 60 мільйонів доларів. Проводиться розслідування інциденту.
Атаки в Червоному морі
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати авіаударів по Ємену, оскільки хусити неодноразово здійснювали атаки на кораблі в Червоному морі.
Також це був сигнал Ірану, оскільки американський лідер має намір укласти угоду, щоб Тегеран не мав ядерної зброї.
Також ми писали, що радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц повідомив, що удари США були націлені та зрештою знищили кількох лідерів хуситів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.