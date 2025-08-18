Американські солдати "на землі"? Трамп зробив заяву про гарантії для України

Американському президенту поставили питання щодо того, в якому форматі можуть надаватися гарантії безпеки для України. Зокрема, чи можуть вони включати присутність військових США на її території.

Трамп заявив, що відповісти на питання зможе пізніше.

"Але ми будемо залучені", - сказав він.

Що за гарантії безпеки для України

Зазначимо, питання гарантій безпеки буде одним із ключових на сьогоднішній зустрічі у Вашингтоні. Раніше західні медіа писали про те, що Володимир Путін нібито не проти того, щоб партнери України гарантували їй безпеку за принципом статті 5 Договору про НАТО. У якому вигляді це може бути реалізовано, поки невідомо.

Як пише Axios, у Трампа все-таки допускають можливість розміщення американських військ в Україні. Інший радник додав, що остаточного рішення поки немає і публічно його обговорювати не планують.

Раніше Німеччина не виключила можливість розміщення військ, а у Великій Британії прямо заявили, що готові відправити свої війська в перший тиждень, коли потенційна мирна угода або угода про припинення вогню з Росією набуде чинності.