Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Американские солдаты "на земле"? Трамп сделал заявление о гарантиях для Украины

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Президент США Дональд Трамп пока не исключает, что гарантии безопасности для Украины будут включать военный компонент. Хотя пока и неизвестно, в каком они вообще формате могут предоставляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи лидеров.

.Американскому президенту задали вопрос насчет того, в каком формате могут предоставляться гарантии безопасности для Украины. В частности, могут ли они включать присутствие военных США на ее территории.

Трамп заявил, что ответить на вопрос сможет позже.

"Но мы будем привлечены", - сказал он.

Что за гарантии безопасности для Украины

Отметим, вопрос гарантий безопасности будет одним из ключевых на сегодняшней встрече в Вашингтоне. Ранее западные медиа писали о том, что Владимир Путин якобы не против того, чтобы партнеры Украины гарантировали ей безопасность по принципу статьи 5 Договора о НАТО. В каком виде это может быть реализовано, пока неизвестно.

Как пишет Axios, у Трампа все-таки допускают возможность размещения американских войск в Украине. Другой советник добавил, что окончательного решения пока нет и публично его обсуждать не планируют.

Ранее Германия не исключила возможность размещения войск, а в Великобритании прямо заявили, что готовы отправить свои войска в первую неделю, когда потенциальная мирная сделка или соглашение о прекращении огня с Россией вступит в силу.

Напомним, накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность разместить силы сдерживания. Предполагается, что иностранный контингент в каком-то из форматов мог бы выступить сдерживающим фактором и гарантировать, что Россия в будущем не решится на новое полномасштабное вторжение в Украину.

За ходом встречи в Белом доме следите в онлайне РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна России против УкраиныГарантии безопасности