У Трампа не виключають розміщення американських військ в Україні, - Axios

Один із радників президента США Дональда Трампа допустив можливість розміщення американських військ в Україні. Інший радник додав, що остаточного рішення поки немає і публічно його обговорювати не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Водночас інший радник зазначив, що поки остаточного рішення немає і що "ми не будемо вести переговори в пресі" щодо цього питання.

За інформацією журналістів, на запитання про те, чи можуть гарантії безпеки включати присутність американських військ, радник відповів ствердно.

Як пише видання, один із радників президента США Дональда Трампа не виключив можливості розміщення американських військ на території України

Відправлення іноземних військ в Україну

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для забезпечення миру в Україні необхідно 100 тисяч миротворців.

Нещодавно The Telegraph повідомляв, що Велика Британія планує відправити свої війська до України вже протягом першого тижня після оголошення перемир’я.

Йдеться про кілька сотень інструкторів та інженерів, які мають допомагати у відновленні українських Збройних сил у разі паузи в бойових діях.

Подібні заяви звучать і з Литви. Президент країни Гітанас Науседа наголосив, що держави-учасниці Коаліції охочих мають бути готові направити свої збройні сили для гарантування безпеки в Україні, і підтвердив готовність Литви зробити свій внесок.

Раніше у Пентагоні оголошували, що Сполучені Штати Америки не змінюють свою позицію щодо відправки військ в Україну. Таких планів у Вашингтона немає, заявляв міністр оборони США Піт Гегсет.