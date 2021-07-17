Amazon в Украине и облачная Windows. Главное из мира технологий

Американский гигант Amazon будет работать над развитием цифровых технологий в Украине. Китайская Xiaomi обошла Apple по проданным смартфонам, а Microsoft представил облачную Windows.

Xiaomi обошла Apple по продажам смартфонов

Китайская компания Xiaomi стала второй по продажам смартфонов в мире во II квартале этого года, обойдя Apple на несколько процентов. Согласно отчету исследователей из Canalys в тройку лидеров попали:

Samsung - 19% мирового рынка;

Xiaomi - 17%;

Apple - 14%.

Пятерку замыкают Oppo и Vivo, у которых по 10% мирового рынка. С начала года Xiaomi нарастила поставки на 83% по сравнению с 2020.

Кроме того, стало известно, что ее суббренд Redmi готовится к анонсу двух версий K50, которые получат еще не анонсированный чип Snapdragon 895. Скорее всего, смартфон поступит в продажу зимой 2022 и будет самым бюджетным гаджетом на новейшем процессоре.

Apple хочет увеличить производство iPhone на 20%

Американская Apple хочет увеличить производство новых iPhone на 20% и заказала у поставщиков до 90 млн смартфонов нового поколения. В компании рассчитывают на повышенный спрос в связи экономическим оживлением после пандемии COVID-19.

На днях было объявлено о старте продаж батареи MagSafe для iPhone 12, поставки начнутся со следующей недели. Портативный аккумулятор сможет прикрепляться к iPhone благодаря встроенным магнитам. Также у него будет функция реверсивной зарядки

Microsoft показал облачную Windows 365

Корпорация Microsoft представила облачную версию операционной системы Windows 365, которая позволит получить доступ ко всем сервисам в удаленном режиме с любого устройства.

Эта ОС позиционируется как средство для обеспечения бесперебойной работы компаний с персоналом, работающим в дистанционном режиме. В компании полагают, что технология Cloud PC (виртуальный рабочий стол) будет набирать популярность.

Windows 365 станет доступной для компаний со 2 августа 2021.

ОАЭ научились искусственно вызывать дожди

Объединенные Арабские Эмираты благодаря новой технологии научились искусственно вызывать дожди. Принцип работы заключается в использовании специальных дронов, которые "засевают" облака электрическими разрядами и способствуют возникновению осадков.

Над технологией работают специалисты дубайской академии SANAD и ученые британского университета Рединга. Последние эксперименты завершились проливными дождями в пустыне. Теперь метеорологи обещают дожди и в Катаре, несмотря на то, что обычно там не бывает осадков летом.

Миллиардер Брэнсон слетал в космос и хочет строить отель на Луне

Британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил космический полет на аппарате своей компании Virgin Galactic и стал ее первым космическим туристом. Специальные самолеты подняли ракетоплан на высоту 16 км, после чего тот самостоятельно поднялся на отметку 80 км. В состоянии невесомости пассажиры находились около 6 минут.

После этого полета он объявил о планах построить отель на Луне

"Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям - посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день", - отметил миллиардер.

Тем временем основатель SpaceX Илон Маск забронировал место на один из следующих полетов Virgin Galactic. Такой полет стоит 250 тысяч долларов.

Amazon будет развивать облачные технологии в Украине

Американский гигант Amazon подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины.

"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества - это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить", - отметил вице-премьер Михаил Федоров.

Amazon Web Services будет задействован в развитии облачных технологий, в частности, подключит университеты к программе AWS Academy, модернизирует IT-системы, а также намерен внедрять стратегии министерства по развитию IT-инфраструктуры за счет стартапов, которые используют облачные решения.

Украинских операторов обяжут внедрять антишпионские фильтры

Государственная служба специальной связи подготовила приказ, в котором предлагает установить в украинских мобильных сетях специальные фильтры с дополнительной защитой. Речь идет о так называемом сигнальном (техническом) трафике внутри мобильных сетей, приказ не коснется мобильного интернета или услуг связи.

Дело в том, что контроль над устройством с сим-картой можно получить, используя сигнальный трафик и так называемые СМС нулевого уровня. Абонент их не видит, они не оставляют в его смартфоне никаких следов.

Но такие СМС могут использовать для атак по типу DDOS-атак в компьютерных сетях, когда устройство переполняется избыточным трафиком и фактически становится недоступным пользователю. То есть невидимые СМС могут заполнить весь смартфон, повлиять на расход батареи и даже блокировать вызовы.

Аналогично может быть атаковано любое устройство с сим-картой внутри. Например, охранная сигнализация.