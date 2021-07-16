ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОАЭ тестирует технологию вызова дождя. Пустыню залило ливнем

Новина українською →
ОАЭ, Пятница 16 июля 2021 21:19
ОАЭ тестирует технологию вызова дождя. Пустыню залило ливнем Фото: В ОАЭ залили ливнем пустыню благодаря технологии вызова дождя (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Благодаря новой технологии, ОАЭ удалось искусственно вызвать дождь несмотря на 50-градусную жару. В некоторых районах синоптики зафиксировали проливные дожди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TheNationalNews.

Стоит отметить, что над технологией работают специалисты дубайской академии SANAD и ученые британского университета Ридинга.

Известно, что технологию вызова дождя использовали в тестовом режиме еще весной текущего года на территориях ОАЭ, которые страдают от критических температур. Принцип работы заключается в использовании специальных дронов, которые засевают облака благодаря электрическим разрядам и способствуют возникновению дождя.

Также интересно, что метеорологи обещают дожди и в Катаре, несмотря на то, что там никогда не бывает осадков летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты дожди технологии
NEWS
Аваков может вернуться. В СН сказали, какую должность может получить экс-министр
Аваков может вернуться. В СН сказали, какую должность может получить экс-министр
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания