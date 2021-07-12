Илон Маск полетит в космос, но не на корабле SpaceX

Основатель космического агентства SpaceX забронировал место на один из следующих космических полетов Virgin Galactic. Стоимость билета составляет 250 тысяч долларов, а бронирование - 10 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Neowin .

Бронирование места Илоном Маском подтвердил и миллиардер Ричард Брэнсон, который 11 июля отправился на космическом корабле своей компании Virgin Galactic в космос.

Пока неизвестно, когда именно предприниматель отправится в космос. Стоит отметить, что после полета Брэнсона, образовалась немалая очередь из людей, которые тоже купили билеты и ждут на следующее формирования экипажа.

Примечательно то, что компания Джеффа Безоса Blue Origine, которая также планирует развивать космический туризм - раскритиковала полет Брэнсона, поскольку корабль миллиардера не достиг линии “Кармана”.