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Apple открыла предзаказ MagSafe-повербанка для IPhone 12

Новина українською →
США , Среда 14 июля 2021 16:33
Apple открыла предзаказ MagSafe-повербанка для IPhone 12 Фото: Apple открыла предзаказ MagSafe-павербанка для Iphone 12 (apple.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple открыла предзаказ беспроводного магнитного повербанка MagSafe для iPhone 12. Поставка устройства начнется уже со следующей недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple.

Сейчас известно, что портативный аккумулятор сможет прикрепляться благодаря встроенным магнитам в задней стенке iPhone 12. Благодаря реверсивной зарядке повербанк можно заряжать и тогда, когда телефон подключен к питанию и наоборот.

Стоит отметить, что обновленный MagSafe будет совместим исключительно с операционной системой iOS 14.7 и выше.

Напомним, что ранее Apple продавала портативные чехлы-аккумуляторы, впрочем из-за отсутствия магнитного соединения, их приходилось подключать через разъем смартфона.

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