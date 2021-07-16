ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Amazon приходит в Украину: будет развивать облачные технологии

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 12:56
Amazon приходит в Украину: будет развивать облачные технологии Фото: вице-премьер Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Американский гигант Amazon будет работать в Украине. Но пока речь идет о сотрудничестве в сфере облачных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, с Amazon подписали меморандум о сотрудничестве.

"В Украине начал работать еще один мировой технологический гигант. Начало нашего сотрудничества - это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить", - отметил Федоров.

Вместе с Amazon Web Services намерены ускорить развитие облачных технологий в Украине, цифровую трансформацию и внедрять инновации:

  • развивать навыки работы с облачными технологиями. Украинские университеты смогут бесплатно присоединиться к программе AWS Academy
  • модернизировать IT-системы и политику Минцифры в сфере облачных технологий.
  • внедрять стратегии министерства по развитию IT-инфраструктуры и распространению облачных технологий. В частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения
Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Amazon облачные технологии
NEWS
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания