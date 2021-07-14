Apple хочет увеличить производство новых iPhone на 20%, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Bloomberg .

Apple ожидает в этом году повышенный спрос на фоне активной вакцинации по всему миру. Удар, нанесенный американскими санкциями бизнесу китайской Huawei, также играет на руку Applе, сказал источник Bloomberg.

Как и предыдущая линейка, iPhone нового поколения будут с поддержкой 5G. Однако пользователей, по словам источников, ожидают обновленные процессор, камера и дисплей. Анонс смартфонов под кодовыми названиями D16, D17, D63 и D64 ожидается в сентябре.