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Apple хочет увеличить производство новых iPhone на 20%, - Bloomberg

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Вашингтон, Среда 14 июля 2021 15:03
Apple хочет увеличить производство новых iPhone на 20%, - Bloomberg Фото: Apple хочет увеличить производство новых iPhone (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Apple хочет увеличить производство новых iPhone на 20%. Компания попросила поставщиков создать до 90 млн iPhone нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Apple ожидает в этом году повышенный спрос на фоне активной вакцинации по всему миру. Удар, нанесенный американскими санкциями бизнесу китайской Huawei, также играет на руку Applе, сказал источник Bloomberg.

Как и предыдущая линейка, iPhone нового поколения будут с поддержкой 5G. Однако пользователей, по словам источников, ожидают обновленные процессор, камера и дисплей. Анонс смартфонов под кодовыми названиями D16, D17, D63 и D64 ожидается в сентябре.

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