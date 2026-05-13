Не альбінос, але колір унікальний: полярники розповіли про рідкісного морського котика (фото)

Українські полярники зустріли в Антарктиці морського котика з надзвичайно рідкісним світлим забарвленням. Науковці розповіли, звідки береться така особливість та як живеться "кремовим" тваринам.
Головне:
Українцям розповіли, що антарктичні морські котики можуть мати не лише традиційне сіро-коричневе забарвлення, але й більш рідкісне - кремове.
"Саме таких котиків - звичайних і світлого - можна побачити на фото", - зауважили в НАНЦ і подякували за фото та допомогу в підготовці допису біологині Оксані Савенко.
Уточнюється, що опубліковані світлини були зроблені під час експедиційних робіт у протоці Жерлаш, поблизу острова Анверс.
У НАНЦ повідомили, що причиною такого нетипового забарвлення тварин є лейкізм - одна з форм гіпопігментації (тобто втрати кольору) покривів.
Такий стан часто проявляється "як майже повна або лише часткова відсутність пігментації шкіри та шерсті".
"Спричинити таке відхилення можуть мутації в кількох генах", - повідомили експерти.
Якщо у тварини лейкізм, у неї зберігається нормальне забарвлення:
Тобто лейкізм, за словами науковців, "не варто плутати з іншою формою гіпопігментації - альбінізмом".
"У такому стані тварина має не лише світлі покриви, а й рожевий колір очей, через відсутність пігменту в рогівці та видимість кровоносних судин", - нагадали українцям.
Згідно з інформацією НАНЦ, в антарктичних морських котиків поширені різні форми гіпопігментації.
"Але загалом вони трапляються дуже рідко (менш ніж в 1% популяції)", - констатували спеціалісти.
Зазначається також, що дослідження випадків гіпопігментацій в антарктичних морських котиків може:
Насамкінець українцям розповіли, як незвичне забарвлення впливає на життя цих ластоногих в Антарктиці.
Перш за все, котики з кремовим забарвленням можуть бути більш помітними:
"Це може впливати на ефективність їхнього полювання та показники виживання", - пояснили науковці.
Крім того, знижена пігментація негативно впливає на поглинання тепла шкірою (хоча ізоляцію від холоду морським котикам забезпечує товстий шар жиру).
"Тварини з лейкізмом можуть доживати до дорослого віку і брати участь у розмноженні", - підсумували у НАНЦ.
