Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото)

Главное: Редкая находка : украинские полярники показали морского котика с уникальным кремовым окрасом, который встречается менее чем у 1% популяции.

: украинские полярники показали морского котика с уникальным кремовым окрасом, который встречается менее чем у 1% популяции. Лейкизм - не альбинизм : нетипичный цвет вызван мутацией генов, при которой животное теряет пигмент кожи и шерсти, но сохраняет естественный цвет глаз.

: нетипичный цвет вызван мутацией генов, при которой животное теряет пигмент кожи и шерсти, но сохраняет естественный цвет глаз. Трудности выживания : светлый мех делает котиков более заметными для хищников (косаток и леопардов) и может мешать им незаметно охотиться.

: светлый мех делает котиков более заметными для хищников (косаток и леопардов) и может мешать им незаметно охотиться. Защита от холода : несмотря на то, что светлый цвет хуже поглощает тепло, животные не мерзнут благодаря толстому слою подкожного жира.

: несмотря на то, что светлый цвет хуже поглощает тепло, животные не мерзнут благодаря толстому слою подкожного жира. Полноценная жизнь: "кремовые" котики успешно доживают до взрослого возраста и участвуют в размножении наравне с другими.

Где украинские полярики встретили редкое животное

Украинцам рассказали, что антарктические морские котики могут иметь не только традиционную серо-коричневую окраску, но и более редкую - кремовую.

"Именно таких котиков - обычных и светлого - можно увидеть на фото", - отметили в НАНЦ и поблагодарили за фото и помощь в подготовке публикации биолога Оксану Савенко.

Уточняется, что опубликованные фотографии были сделаны во время экспедиционных работ в проливе Жерлаш, вблизи острова Анверс.

"Кремовое" животное среди других (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Почему морские котики могут быть "кремовые"

В НАНЦ сообщили, что причиной такого нетипичного окраса животных является лейкизм - одна из форм гипопигментации (то есть потери цвета) покровов.

Такое состояние часто проявляется "как почти полное или лишь частичное отсутствие пигментации кожи и шерсти".

"Вызвать такое отклонение могут мутации в нескольких генах", - сообщили эксперты.

Лейкизм - одна из форм гипопигментации (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Чем лейкизм отличается от альбинизма

Если у животного лейкизм, у него сохраняется нормальная окраска:

глаз;

конечностей тела.

То есть лейкизм, по словам ученых, "не стоит путать с другой формой гипопигментации - альбинизмом".

"В таком состоянии животное имеет не только светлые покровы, но и розовый цвет глаз, из-за отсутствия пигмента в роговице и видимости кровеносных сосудов", - напомнили украинцам.

Животные-лейкисты не считаются альбиносами (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Как часто встречаются морские котики другого цвета

Согласно информации НАНЦ, у антарктических морских котиков распространены различные формы гипопигментации.

"Но в целом они встречаются очень редко (менее чем в 1% популяции)", - констатировали специалисты.

Отмечается также, что исследование случаев гипопигментации у антарктических морских котиков может:

дать более полное представление о генетическом разнообразии в их популяции;

позволить лучше понять адаптации этих морских млекопитающих к условиям среды.

Различные формы гипопигментации встречаются нечасто (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Как "другой цвет" влияет на жизнь в Антарктике

В завершение украинцам рассказали, как необычная окраска влияет на жизнь этих ластоногих в Антарктике.

Прежде всего, котики с кремовой окраской могут быть более заметными:

для их добычи (рыба, криль, кальмары);

для хищников (морские леопарды, косатки).

"Это может влиять на эффективность их охоты и показатели выживания", - объяснили ученые.

Кроме того, сниженная пигментация негативно влияет на поглощение тепла кожей (хотя изоляцию от холода морским котикам обеспечивает толстый слой жира).

"Животные с лейкизмом могут доживать до взрослого возраста и участвовать в размножении", - подытожили в НАНЦ.