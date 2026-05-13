Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото)

Украинские полярники встретили в Антарктике морского котика с чрезвычайно редким светлым окрасом. Ученые рассказали, откуда берется такая особенность и как живется "кремовым" животным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
Украинцам рассказали, что антарктические морские котики могут иметь не только традиционную серо-коричневую окраску, но и более редкую - кремовую.
"Именно таких котиков - обычных и светлого - можно увидеть на фото", - отметили в НАНЦ и поблагодарили за фото и помощь в подготовке публикации биолога Оксану Савенко.
Уточняется, что опубликованные фотографии были сделаны во время экспедиционных работ в проливе Жерлаш, вблизи острова Анверс.
В НАНЦ сообщили, что причиной такого нетипичного окраса животных является лейкизм - одна из форм гипопигментации (то есть потери цвета) покровов.
Такое состояние часто проявляется "как почти полное или лишь частичное отсутствие пигментации кожи и шерсти".
"Вызвать такое отклонение могут мутации в нескольких генах", - сообщили эксперты.
Если у животного лейкизм, у него сохраняется нормальная окраска:
То есть лейкизм, по словам ученых, "не стоит путать с другой формой гипопигментации - альбинизмом".
"В таком состоянии животное имеет не только светлые покровы, но и розовый цвет глаз, из-за отсутствия пигмента в роговице и видимости кровеносных сосудов", - напомнили украинцам.
Согласно информации НАНЦ, у антарктических морских котиков распространены различные формы гипопигментации.
"Но в целом они встречаются очень редко (менее чем в 1% популяции)", - констатировали специалисты.
Отмечается также, что исследование случаев гипопигментации у антарктических морских котиков может:
В завершение украинцам рассказали, как необычная окраска влияет на жизнь этих ластоногих в Антарктике.
Прежде всего, котики с кремовой окраской могут быть более заметными:
"Это может влиять на эффективность их охоты и показатели выживания", - объяснили ученые.
Кроме того, сниженная пигментация негативно влияет на поглощение тепла кожей (хотя изоляцию от холода морским котикам обеспечивает толстый слой жира).
"Животные с лейкизмом могут доживать до взрослого возраста и участвовать в размножении", - подытожили в НАНЦ.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинскую антарктическую экспедицию впервые в истории возглавила женщина и показывали, как выглядела первая ротация украинских полярников.
Тем временем полярник и метеоролог-озонометрист Александр Полудень в интервью РБК-Украина рассказал, какие угрозы возникают "на краю" мира, какова ситуация с озоновой дырой и что будет, если растают все ледники на планете.
Читайте также, как работают украинские полярники "на передовой мировой науки" и что исследуют в Антарктике в целом.