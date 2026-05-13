ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото)

16:58 13.05.2026 Ср
4 мин
Такой необычный окрас имеют менее 1% популяции этих антарктических обитателей
aimg Ирина Костенко
Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото) Некоторые морские котики отличаются от других (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинские полярники встретили в Антарктике морского котика с чрезвычайно редким светлым окрасом. Ученые рассказали, откуда берется такая особенность и как живется "кремовым" животным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Читайте также: Непростая математика: как украинские полярники считают тысячи пингвинов в Антарктике (видео)

Главное:

  • Редкая находка: украинские полярники показали морского котика с уникальным кремовым окрасом, который встречается менее чем у 1% популяции.
  • Лейкизм - не альбинизм: нетипичный цвет вызван мутацией генов, при которой животное теряет пигмент кожи и шерсти, но сохраняет естественный цвет глаз.
  • Трудности выживания: светлый мех делает котиков более заметными для хищников (косаток и леопардов) и может мешать им незаметно охотиться.
  • Защита от холода: несмотря на то, что светлый цвет хуже поглощает тепло, животные не мерзнут благодаря толстому слою подкожного жира.
  • Полноценная жизнь: "кремовые" котики успешно доживают до взрослого возраста и участвуют в размножении наравне с другими.

Где украинские полярики встретили редкое животное

Украинцам рассказали, что антарктические морские котики могут иметь не только традиционную серо-коричневую окраску, но и более редкую - кремовую.

"Именно таких котиков - обычных и светлого - можно увидеть на фото", - отметили в НАНЦ и поблагодарили за фото и помощь в подготовке публикации биолога Оксану Савенко.

Уточняется, что опубликованные фотографии были сделаны во время экспедиционных работ в проливе Жерлаш, вблизи острова Анверс.

Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото)"Кремовое" животное среди других (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Почему морские котики могут быть "кремовые"

В НАНЦ сообщили, что причиной такого нетипичного окраса животных является лейкизм - одна из форм гипопигментации (то есть потери цвета) покровов.

Такое состояние часто проявляется "как почти полное или лишь частичное отсутствие пигментации кожи и шерсти".

    "Вызвать такое отклонение могут мутации в нескольких генах", - сообщили эксперты.

    Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото)Лейкизм - одна из форм гипопигментации (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

    Чем лейкизм отличается от альбинизма

    Если у животного лейкизм, у него сохраняется нормальная окраска:

    • глаз;
    • конечностей тела.

    То есть лейкизм, по словам ученых, "не стоит путать с другой формой гипопигментации - альбинизмом".

    "В таком состоянии животное имеет не только светлые покровы, но и розовый цвет глаз, из-за отсутствия пигмента в роговице и видимости кровеносных сосудов", - напомнили украинцам.

    Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото)Животные-лейкисты не считаются альбиносами (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

    Как часто встречаются морские котики другого цвета

    Согласно информации НАНЦ, у антарктических морских котиков распространены различные формы гипопигментации.

    "Но в целом они встречаются очень редко (менее чем в 1% популяции)", - констатировали специалисты.

    Отмечается также, что исследование случаев гипопигментации у антарктических морских котиков может:

    • дать более полное представление о генетическом разнообразии в их популяции;
    • позволить лучше понять адаптации этих морских млекопитающих к условиям среды.

    Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото)Различные формы гипопигментации встречаются нечасто (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

    Как "другой цвет" влияет на жизнь в Антарктике

    В завершение украинцам рассказали, как необычная окраска влияет на жизнь этих ластоногих в Антарктике.

    Прежде всего, котики с кремовой окраской могут быть более заметными:

    • для их добычи (рыба, криль, кальмары);
    • для хищников (морские леопарды, косатки).

    "Это может влиять на эффективность их охоты и показатели выживания", - объяснили ученые.

    Кроме того, сниженная пигментация негативно влияет на поглощение тепла кожей (хотя изоляцию от холода морским котикам обеспечивает толстый слой жира).

    "Животные с лейкизмом могут доживать до взрослого возраста и участвовать в размножении", - подытожили в НАНЦ.

    Напомним, ранее мы сообщали, что украинскую антарктическую экспедицию впервые в истории возглавила женщина и показывали, как выглядела первая ротация украинских полярников.

    Тем временем полярник и метеоролог-озонометрист Александр Полудень в интервью РБК-Украина рассказал, какие угрозы возникают "на краю" мира, какова ситуация с озоновой дырой и что будет, если растают все ледники на планете.

    Читайте также, как работают украинские полярники "на передовой мировой науки" и что исследуют в Антарктике в целом.

    Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
    Или читайте нас там, где вам удобно!
    Больше по теме:
    Антарктида Академик Вернадский Станция Вернадского Мутация Полярники Животные Ученые
    Новости
    Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ
    Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ
    Аналитика
    От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
    Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес