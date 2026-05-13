Не альбинос, но цвет уникальный: полярники рассказали о редком морском котике (фото)
Украинские полярники встретили в Антарктике морского котика с чрезвычайно редким светлым окрасом. Ученые рассказали, откуда берется такая особенность и как живется "кремовым" животным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
- Редкая находка: украинские полярники показали морского котика с уникальным кремовым окрасом, который встречается менее чем у 1% популяции.
- Лейкизм - не альбинизм: нетипичный цвет вызван мутацией генов, при которой животное теряет пигмент кожи и шерсти, но сохраняет естественный цвет глаз.
- Трудности выживания: светлый мех делает котиков более заметными для хищников (косаток и леопардов) и может мешать им незаметно охотиться.
- Защита от холода: несмотря на то, что светлый цвет хуже поглощает тепло, животные не мерзнут благодаря толстому слою подкожного жира.
- Полноценная жизнь: "кремовые" котики успешно доживают до взрослого возраста и участвуют в размножении наравне с другими.
Где украинские полярики встретили редкое животное
Украинцам рассказали, что антарктические морские котики могут иметь не только традиционную серо-коричневую окраску, но и более редкую - кремовую.
"Именно таких котиков - обычных и светлого - можно увидеть на фото", - отметили в НАНЦ и поблагодарили за фото и помощь в подготовке публикации биолога Оксану Савенко.
Уточняется, что опубликованные фотографии были сделаны во время экспедиционных работ в проливе Жерлаш, вблизи острова Анверс.
"Кремовое" животное среди других (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Почему морские котики могут быть "кремовые"
В НАНЦ сообщили, что причиной такого нетипичного окраса животных является лейкизм - одна из форм гипопигментации (то есть потери цвета) покровов.
Такое состояние часто проявляется "как почти полное или лишь частичное отсутствие пигментации кожи и шерсти".
"Вызвать такое отклонение могут мутации в нескольких генах", - сообщили эксперты.
Лейкизм - одна из форм гипопигментации (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Чем лейкизм отличается от альбинизма
Если у животного лейкизм, у него сохраняется нормальная окраска:
- глаз;
- конечностей тела.
То есть лейкизм, по словам ученых, "не стоит путать с другой формой гипопигментации - альбинизмом".
"В таком состоянии животное имеет не только светлые покровы, но и розовый цвет глаз, из-за отсутствия пигмента в роговице и видимости кровеносных сосудов", - напомнили украинцам.
Животные-лейкисты не считаются альбиносами (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Как часто встречаются морские котики другого цвета
Согласно информации НАНЦ, у антарктических морских котиков распространены различные формы гипопигментации.
"Но в целом они встречаются очень редко (менее чем в 1% популяции)", - констатировали специалисты.
Отмечается также, что исследование случаев гипопигментации у антарктических морских котиков может:
- дать более полное представление о генетическом разнообразии в их популяции;
- позволить лучше понять адаптации этих морских млекопитающих к условиям среды.
Различные формы гипопигментации встречаются нечасто (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)
Как "другой цвет" влияет на жизнь в Антарктике
В завершение украинцам рассказали, как необычная окраска влияет на жизнь этих ластоногих в Антарктике.
Прежде всего, котики с кремовой окраской могут быть более заметными:
- для их добычи (рыба, криль, кальмары);
- для хищников (морские леопарды, косатки).
"Это может влиять на эффективность их охоты и показатели выживания", - объяснили ученые.
Кроме того, сниженная пигментация негативно влияет на поглощение тепла кожей (хотя изоляцию от холода морским котикам обеспечивает толстый слой жира).
"Животные с лейкизмом могут доживать до взрослого возраста и участвовать в размножении", - подытожили в НАНЦ.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинскую антарктическую экспедицию впервые в истории возглавила женщина и показывали, как выглядела первая ротация украинских полярников.
Тем временем полярник и метеоролог-озонометрист Александр Полудень в интервью РБК-Украина рассказал, какие угрозы возникают "на краю" мира, какова ситуация с озоновой дырой и что будет, если растают все ледники на планете.
Читайте также, как работают украинские полярники "на передовой мировой науки" и что исследуют в Антарктике в целом.