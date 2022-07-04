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Актуальная карта боевых действий на сегодня: что происходит на фронте

Фото: что происходит на фронте в Украине 4 июля (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.

Боевые действия на Донбассе продолжаются. На данный момент оккупантам удалось захватить все крупные города Луганской области. Ближайшей их целью называется взятие под контроль Славянска и Краматорска Донецкой области.

Также, по данным карты, россиянам удалось оккупировать село Клиновое в Бахмутском районе Донецкой области.

Как сообщалось, 3 июля украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с занимаемых позиций для сохранения жизней личного состава. А 25 июня российские войска полностью захватили Северодонецк.

Также в воскресенье, 3 июня, сначала Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город попал под удар РСЗО "Смерч" второй раз за два дня. Немного позднее и Славянск (Донецкая область) попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров.

В то же время оккупанты сбежали с острова Змеиный Одесской области, не выдержав атак ВСУ 30 июня. В итоге Одесская область оказалась полностью деоккупирована.

Также по словам президента Владимира Зеленского ВСУ продвигаются в двух областях и на море. Доказательством последнего как раз и является освобождение острова Змеиный.

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