Одесская область полностью освобождена от оккупантов, - ОВА
Одесскую область в четверг, 30 июня, ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до сегодня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Это будет самое короткое видео за время большого вторжения. Поздравляю Одесскую область с полным освобождением от российских оккупантов. Дай Бог так по всей стране", - сказал он.
Как сообщалось, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.
Также украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.
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