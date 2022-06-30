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Одесская область полностью освобождена от оккупантов, - ОВА

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Одесса, Четверг 30 июня 2022 14:59
Одесская область полностью освобождена от оккупантов, - ОВА Фото: остров Змеиный (mapio.net)
Автор: Наталия Гурковская

Одесскую область в четверг, 30 июня, ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до сегодня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Это будет самое короткое видео за время большого вторжения. Поздравляю Одесскую область с полным освобождением от российских оккупантов. Дай Бог так по всей стране", - сказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

Также украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.

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