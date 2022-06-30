Одесская область полностью освобождена от оккупантов, - ОВА

Одесскую область в четверг, 30 июня, ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до сегодня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Это будет самое короткое видео за время большого вторжения. Поздравляю Одесскую область с полным освобождением от российских оккупантов. Дай Бог так по всей стране", - сказал он.