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ВСУ продвигаются в двух областях и на море, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 03 июля 2022 22:55
ВСУ продвигаются в двух областях и на море, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины продвигаются в двух областях и на море. Доказательством последнему является освобождение острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Мы двигаемся вперед и в Харьковской, и в Херсонской области. И на море. Змеиный этому хороший пример. Будет день, когда мы то же скажем и о Донбассе", - отметил он.

Напомним, сегодня, 3 июля 2022 года, Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска, таким образом оставив последний крупный город, который украинская сторона удерживала в Луганской области.

При этом Зеленский заверил, что украинские войска вернутся в Лисичанск после того, как получат достаточные объемы вооружений. Отступление он объяснил тем, что командование отводит бойцов с направлений, где противник имеет большое огневое преимущество.

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Владимир Зеленский Харьков Херсонская область Война России против Украины
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