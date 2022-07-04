Актуальна мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається на фронті

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstatemap .

Також, за даними мапи, росіянам вдалося окупувати село Клинове у Бахмутському районі Донецької області.

Бойові дії на Донбасі продовжуються. Наразі окупантам вдалося захопити всі великі міста Луганської області. Найближчою їхньою метою називається взяття під контроль Слов'янська та Краматорська Донецької області.

Як повідомлялось, українські військові залишили Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу. А 25 червня російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк.

Також у неділю, 3 червня, спочатку Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто потрапило під удар РСЗВ "Смерч" вдруге за два дні. Трохи пізніше і Слов'янськ (Донецька область) потрапив під наймасштабніший обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж.

Водночас окупанти втекли з острова Зміїний в Одеській області, не витримавши атак ЗСУ 30 червня. У результаті Одеська область виявилася повністю деокупованою.

Також за словами президента Володимира Зеленського ЗСУ просуваються у двох областях та на морі. Доказом останнього і є звільнення острова Зміїний.

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