Акції найбільших нафтогазових компаній РФ обвалилися після ударів по Москві

Що сталося в Москві

Вранці 18 червня Москва зазнала масштабної атаки безпілотників. За повідомленнями російських ЗМІ, у напрямку столиці РФ летіли понад 180 дронів.

Під удар потрапив Московський нафтопереробний завод у Капотні. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Через атаку було введено план "Ковер", а роботу аеропортів "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" тимчасово обмежували. Загалом було скасовано понад 500 рейсів.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку справедливою відповіддю на російські удари по українських містах та населених пунктах.

Тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Московському НПЗ та розкрив повний список об’єктів РФ, уражених сьогодні.