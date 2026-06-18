Акції найбільших нафтогазових компаній РФ обвалилися після ударів по Москві

Після масштабної атаки безпілотників на Москву 18 червня російський фондовий ринок обвалився. Акції "Газпром", "Роснефть" і "Лукойл" стрімко втратили в ціні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржового моніторингу.
Згідно з оприлюдненими даними індексу MOEX, у червоній зоні опинилися майже всі ключові представники російського енергетичного сектору.
Серед найбільших компаній падіння виглядає так:
Також знизилися акції "Сургутнефтегазу" (-0,99%), "Сбербанку" (-0,70%) та інших великих російських компаній.
Найбільше серед енергетичних гігантів втрачає "Роснефть". Компанія очолила список падіння серед найбільших емітентів індексу.
Водночас усі п'ять найбільших нафтогазових компаній РФ демонструють синхронне зниження вартості акцій, що свідчить про негативну реакцію інвесторів на події навколо російської столиці та стратегічної інфраструктури.
Вранці 18 червня Москва зазнала масштабної атаки безпілотників. За повідомленнями російських ЗМІ, у напрямку столиці РФ летіли понад 180 дронів.
Під удар потрапив Московський нафтопереробний завод у Капотні. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
Через атаку було введено план "Ковер", а роботу аеропортів "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" тимчасово обмежували. Загалом було скасовано понад 500 рейсів.
Президент України Володимир Зеленський назвав атаку справедливою відповіддю на російські удари по українських містах та населених пунктах.
Тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Московському НПЗ та розкрив повний список об’єктів РФ, уражених сьогодні.