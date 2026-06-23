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Акції енергетичного гіганта Росії обвалилися до найнижчого рівня з 2009 року

10:49 23.06.2026 Вт
2 хв
Один із головних активів Кремля переживає найгірші часи за багато років
aimg Ірина Глухова
Акції енергетичного гіганта Росії обвалилися до найнижчого рівня з 2009 року Фото: акції енергетичного гіганта Росії обвалилися до найнижчого рівня з 2009 року (Getty Images)
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Акції російського енергетичного гіганта "Газпром" опустилися до мінімуму. Це вперше з 2009 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що сталося

За даними Московської біржі, на початку торгів акції "Газпрому" впали до 99,9 рубля.

Пізніше котирування частково відіграли падіння, однак усе одно залишилися в мінусі. Станом на день акції компанії втрачали 3,67% і торгувалися на рівні 100,65 рубля.

Це найнижчий показник для акцій російської компанії з 2009 року.

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Чому падають акції

Як зазначає Reuters, на вартість акцій "Газпрому" впливає одразу кілька факторів.

Серед них:

  • відмова Європи від російських енергоносіїв після початку війни проти України;
  • падіння цін на нафту на тлі прогресу в переговорах між США та Іраном;
  • відсутність нової великої газової угоди між Росією та Китаєм.

Крім того, аналітики звертають увагу на атаку безпілотників на московський нафтопереробний завод, який належить "Газпром нафті" - нафтовому підрозділу "Газпрому".

Як змінилася вартість компанії

За останні 12 місяців акції "Газпрому" втратили близько 20% своєї вартості.

Наразі ринкова капіталізація компанії становить близько 2,382 трильйона рублів або 32,15 мільярда доларів.

Reuters нагадує, що у 2008 році керівництво "Газпрому" заявляло про намір довести вартість компанії до 1 трильйона доларів.

Що відомо про атаку на Москву

Як відомо, Україна системно б'є по нафтопереробній інфраструктурі Росії. А вранці 18 червня ЗСУ влаштували наймасованішу атаку на Москву та область - під удар потрапив НПЗ у Капотні, а над містом здійнялися густі клуби диму.

Мер столиці РФ Сергій Собянін підтвердив влучання.

Наслідки не забарилися - влада РФ обмежила продаж палива, біля заправок вишикувалися черги з автомобілів, а ціни на бензин різко злетіли.

За оцінкою аналітиків ISW, удари по Москві спричинили паніку у РФ та жорстку критику Кремля.

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