Акції енергетичного гіганта Росії обвалилися до найнижчого рівня з 2009 року

Акції російського енергетичного гіганта "Газпром" опустилися до мінімуму. Це вперше з 2009 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що сталося

За даними Московської біржі, на початку торгів акції "Газпрому" впали до 99,9 рубля.

Пізніше котирування частково відіграли падіння, однак усе одно залишилися в мінусі. Станом на день акції компанії втрачали 3,67% і торгувалися на рівні 100,65 рубля.

Це найнижчий показник для акцій російської компанії з 2009 року.

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Чому падають акції

Як зазначає Reuters, на вартість акцій "Газпрому" впливає одразу кілька факторів.

Серед них:

відмова Європи від російських енергоносіїв після початку війни проти України;

падіння цін на нафту на тлі прогресу в переговорах між США та Іраном;

відсутність нової великої газової угоди між Росією та Китаєм.

Крім того, аналітики звертають увагу на атаку безпілотників на московський нафтопереробний завод, який належить "Газпром нафті" - нафтовому підрозділу "Газпрому".

Як змінилася вартість компанії

За останні 12 місяців акції "Газпрому" втратили близько 20% своєї вартості.

Наразі ринкова капіталізація компанії становить близько 2,382 трильйона рублів або 32,15 мільярда доларів.

Reuters нагадує, що у 2008 році керівництво "Газпрому" заявляло про намір довести вартість компанії до 1 трильйона доларів.