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Акции российского энергетического гиганта обвалились до самого низкого уровня с 2009 года

10:49 23.06.2026 Вт
2 мин
Один из главных активов Кремля переживает самые тяжелые времена за многие годы
aimg Ирина Глухова
Акции российского энергетического гиганта обвалились до самого низкого уровня с 2009 года Фото: акции российского энергетического гиганта обвалились до самого низкого уровня с 2009 года (Getty Images)
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Акции российского энергетического гиганта "Газпром" упали до минимума. Это произошло впервые с 2009 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что произошло

По данным Московской биржи, в начале торгов акции "Газпрома" упали до 99,9 рубля.

Позже котировки частично отыграли падение, однако все равно остались в минусе. По состоянию на день акции компании теряли 3,67% и торговались на уровне 100,65 рубля.

Это самый низкий показатель для акций российской компании с 2009 года.

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Почему падают акции

Как отмечает Reuters, на стоимость акций "Газпрома" влияет сразу несколько факторов.

Среди них:

  • отказ Европы от российских энергоносителей после начала войны против Украины;
  • падение цен на нефть на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном;
  • отсутствие нового крупного газового соглашения между Россией и Китаем.

Кроме того, аналитики обращают внимание на атаку беспилотников на московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефти" - нефтяному подразделению "Газпрома".

Как изменилась стоимость компании

За последние 12 месяцев акции "Газпрома" потеряли около 20% своей стоимости.

В настоящее время рыночная капитализация компании составляет около 2,382 триллиона рублей или 32,15 миллиарда долларов.

Reuters напоминает, что в 2008 году руководство "Газпрома" заявляло о намерении довести стоимость компании до 1 триллиона долларов.

Что известно об атаке на Москву

Как известно, Украина систематически наносит удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. А утром 18 июня ВСУ устроили самую массированную атаку на Москву и область - под удар попал НПЗ в Капотне, а над городом поднялись густые клубы дыма.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин подтвердил попадание.

Последствия не заставили себя ждать - власти РФ ограничили продажу топлива, у заправок выстроились очереди из автомобилей, а цены на бензин резко взлетели.

По оценке аналитиков ISW, удары по Москве вызвали панику в РФ и жесткую критику Кремля.

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