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Активировали Лукашенко вместо ядерки. В Литве объяснили, почему Беларусь обвинила Украину

Новина українською →
Воскресенье 09 октября 2022 11:37
Активировали Лукашенко вместо ядерки. В Литве объяснили, почему Беларусь обвинила Украину Фото: Арвидас Анушаушкас, министр обороны Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Обвинение Беларуси Украины в якобы подготовке к нападению является ничем иным, как попыткой России ослабить наступление украинских войск на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Литвы Арвидаса Анушаушкаса.

"Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель - отвести как можно больше украинских сил с фронта к границе с Беларусью", - пишет Анушаушкас.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 8 октября, Минск вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой обвинил Украину в якобы подготовке к удару по территории Беларуси.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, Беларусь готовится организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка по "освобождению" территорий. Не исключено, что страна может попытаться захватить приграничные территории Украины.

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