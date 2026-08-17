AirPods Pro можуть стати "очима" для ШІ: Apple готує нову модель

Apple працює над суттєвим оновленням лінійки бездротових навушників AirPods Pro. Ключовою інновацією стане інтеграція інфрачервоних камер і розширених можливостей ШІ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Insider .

На відміну від смартфонів iPhone чи планшетів iPad, які отримують оновлення щороку, Apple застосовує інший підхід до аудіоаксесуарів.

Оригінальні AirPods Pro дебютували у 2019 році, а наступне суттєве оновлення відбулося лише у 2022 році. У 2025 році компанія випустила AirPods Pro 3, які отримали датчик для вимірювання пульсу та покращену систему активного шумозаглушення.

Початкові інсайди вказували, що модель четвертого покоління отримає вбудовані камери як головний технологічний стрибок, однак свіжі дані свідчать про можливість поетапного випуску пристроїв.

Розпізнавання жестів - дослідження та патенти Apple

Apple досліджує способи додавання підтримки жестів у навушники AirPods щонайменше з жовтня 2020 року, коли було подано патентну заявку під назвою "Носимий інтерактивний аудіопристрій".

У січні 2026 року патентна заявка запропонувала використання радіочастотної антени для розпізнавання жестів, а патент від червня 2025 року описував можливість зчитування губ за допомогою лазерів.

Опубліковані патенти демонструють, що компанія розглядала безліч варіантів покращення AirPods за допомогою розпізнавання жестів, проте найбільшу увагу інсайдерів привернув підхід із використанням камер.

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Хронологія чуток та розробки моделей із камерами

Розробка AirPods із камерами має тривалу історію витоків й уточнень від аналітиків.

Що відомо?

Лютий 2024 року: з'явилися перші чутки про те, що Apple розпочала розробку навушників із низькороздільними камерами у 2023 році під кодовою назвою B798.

Червень 2024 року - вересень 2025 року: аналітики декілька разів підтверджували розробку моделей із камерами та прогнозували їхній дебют на 2026 рік.

Жовтень 2024 року - січень 2025 року: джерела витоку про кодову назву B798 уточнили, що модель із інфрачервоними камерами вийде на ринок не раніше 2027 року, а також повідомили про плани щодо інтеграції датчиків температури.

Березень та жовтень 2025 року: з'явилися деталі використання камер для збору даних та їхньої передачі у ШІ-системи (наприклад, визначення місцезнаходження за вивісками або пошук магазинів).

Лютий 2026 року: з'явилася інформація, що наступне покоління AirPods Pro зможе аналізувати навколишній простір завдяки вбудованим камерам, а вартість пристрою залишиться на рівні AirPods Pro 3.

Травень 2026 року: уточнено, що версія з камерами не матиме підтримки розпізнавання жестів, а замість цього використовуватиме голосовий помічник Siri.

Липень 2026 року: у бета-версії iOS 27 для розробників виявили ідентифікатор B790. Одночасно з'явилися повідомлення про можливе припинення робіт над камерами.

Серпень 2026 року: звіт уточнив, що Apple розробляє дві конфігурації: B790 (невелике оновлення AirPods Pro 3) та B798 (повноцінна модель із камерами).

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Патентна база для візуального ШІ

Ідея використання відеокамер для ШІ спирається на серію патентів Apple:

Червень 2024 року: патентна заявка описує процес отримання інформації про об'єкти чи пам'ятки шляхом простого вказування на них.

Липень 2025 року: патент деталізує використання вбудованих камер як датчиків наближення через оптичну систему AirPods для визначення відстані та типу об'єкта.

Стратегія випуску та можливості майбутніх пристроїв

Згідно з поточними даними, Apple планує поетапний випуск оновлень для серії AirPods Pro:

Перший етап (2026 рік): випуск моделі B790 без інфрачервоних камер. Очікуються точкові покращення системи активного шумозаглушення, якості звуку, автономності, зв'язку та можлива поява датчика температури.

Другий етап (2027 рік): випуск моделі B798 із вбудованими інфрачервоними камерами та розширеними ШІ-функціями.

Вбудовані камери не призначені для зйомки фото чи відео. Основні сценарії використання включають:

Навігаційні підказки та орієнтування в просторі через Siri.

Допомогу в побутових завданнях із взаємодією з об'єктами навколо користувача.

Можливий переклад жестової мови у взаємодії з функцією перекладу в реальному часі (за умови підтримки розпізнавання жестів).

Ціна на модель із камерами, за попередніми даними, має залишитися на рівні поточних версій AirPods Pro.