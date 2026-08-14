Apple більше не ремонтує один зі своїх найвідоміших iPhone: який саме

iPhone X офіційно став непридатним для ремонту в Apple. Компанія перевела смартфон і MacBook Pro 2018 року до категорії застарілих пристроїв, позбавивши їх офіційної сервісної підтримки.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple .

Різниця між статусами маловживаних та застарілих пристроїв

Apple класифікує техніку за кількома рівнями підтримки:

Статус маловживаних (vintage) надається пристроям, з моменту припинення продажів яких минуло від 5 до 7 років. У цьому випадку сервісні центри намагаються відремонтувати гаджет за умови наявності необхідних деталей на складах.

Статус застарілих (obsolete) присвоюється продуктам, які перестали продаватися понад 7 років тому. Для них будь-яке обслуговування та постачання деталей припиняються повністю.

Історична цінність iPhone X

Смартфон iPhone X був випущений у листопаді 2017 року та знятий з продажів у вересні 2018 року: Це був перший смартфон Apple з OLED-екраном та системою розпізнавання обличчя Face ID.

Модель повністю відмовилася від сканера Touch ID на користь дисплея від краю до краю з вирізом у верхній частині для камери та датчиків.

Пристрій заклав основу для сучасного дизайну iPhone завдяки скляній задній панелі та рамці з нержавіючої сталі.

Останньою офіційно підтримуваною операційною системою для цього смартфона стала iOS 16 - оновлення до iOS 17 пристрій уже не отримав.

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Особливості 15-дюймового MacBook Pro 2018 року

Ноутбук з'явився на ринку в липні 2018 року. Він став першим лептопом компанії, оснащеним чипом безпеки Apple T2.

Модель використовувала клавіатуру з механізмом "метелик", яка викликала численні скарги користувачів через надійність (спеціальна програма безкоштовного ремонту клавіатур діяла до 2024 року).

Ноутбук здатний працювати на macOS Sequoia, однак наступні версії ОС для нього будуть недоступні.

Рекомендації для користувачів

Власникам iPhone X, які все ще використовують цей пристрій, рекомендовано оновити гаджет. Наразі користувачам доступна лінійка смартфонів iPhone 17, а незабаром очікується презентація нової серії iPhone 18.