Від кнопок до ШІ: як iPhone змінився за 5 років

iPhone за п'ять років змінився сильніше, ніж здається. Від iPhone 13 до сучасних моделей Apple встигла змінити роз'єми, екрани, камери, керування та перенести частину Pro-функцій у базові версії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Зміна роз'ємів та поява нових кнопок

Найбільші фізичні трансформації корпусу торкнулися портів та механічних елементів:

Перехід на USB-C: після вимог законодавства ЄС, починаючи з серії iPhone 15 у 2023 році, Apple відмовилася від фірмового порту Lightning, який використовувався з 2012 року, на користь універсального роз'єму USB-C.

Кнопка Action Button: у моделях iPhone 15 Pro та Pro Max класичний перемикач беззвучного режиму замінили на налаштовувану кнопку Action Button, яка дозволяє вмикати ліхтарик, запускати камеру чи виконувати інші команди. Згодом ця кнопка з'явилася у всіх пристроях лінійки iPhone 16.

Кнопка Camera Control: починаючи з лінійок iPhone 16 та iPhone 17 (за винятком дешевших моделей із позначкою "e"), з'явилася сенсорна кнопка для швидкої зйомки, налаштування зуму та експозиції.

Еволюція дисплеїв та технологій екрана

За п'ять років суттєво змінилися параметри екранів:

ProMotion: адаптивна частота оновлення екрана до 120 Гц робить анімації та прокручування плавнішими, а зниження до 1 Гц допомагає економити заряд. Раніше ця технологія була доступна лише в Pro-моделях, але з iPhone 17 вона з'явилася і в базовій версії.

Від вирізу до Dynamic Island: після зменшення вирізу в серії iPhone 13, починаючи з iPhone 14 Pro, з'явився інтерактивний елемент Dynamic Island. Він відображає фонові процеси, таймери та навігацію.

За винятком моделей "e", цей елемент став стандартом для всіх пристроїв.

Завжди увімкнений екран (Always-on Display): функція відображення часу та сповіщень на заблокованому екрані з'явилася в iPhone 14 Pro і пізніше увійшла до всіх моделей iPhone 17, включаючи iPhone Air.

Читайте більше: Apple хоче викривати приховану зйомку: гаджети подаватимуть звук або вібрацію

Інтеграція ШІ та системи Apple Intelligence

У жовтні 2024 року Apple презентувала систему Apple Intelligence

Інструменти для тексту та зображень: функція Writing Tools допомагає скорочувати і редагувати тексти, а Image Playground дозволяє генерувати зображення та емодзі.

Оновлена Siri: голосовий помічник отримав краще розуміння контексту та можливість звертатися до ChatGPT. Також додано функції розпізнавання об'єктів через камеру та живий переклад дзвінків і повідомлень.

Оновлення iOS 27: восени 2026 року очікується вихід iOS 27 з повноцінним оновленням Siri, де деякі функції, такі як налаштування виразності голосового помічника, будуть ексклюзивом для моделей iPhone 17 Pro, Pro Max та iPhone Air.

Покращення камер та нові режими зйомки

Прогрес у сфері фото та відеозйомки між лінійками iPhone 13 та iPhone 17 прослідковується у наступних параметрах:

Роздільна здатність сенсорів: замість 12-мегапіксельних модулів в iPhone 13, базова модель iPhone 17 має основну та ультраширококутну камери на 48 мегапікселів кожна, а також фронтальну камеру на 18 мегапікселів (проти 12 мегапікселів раніше).

Оптичний зум та відео: версія iPhone 17 Pro підтримує оптичне наближення 0,5x, 1x, 2x, 4x та 8x (проти максимуму 3x в iPhone 13 Pro), а також запис відео 4K Dolby Vision на частоті 120 кадрів на секунду (проти 60 кадрів раніше).

Нові режими: з'явилися режим стабілізації Action mode, функція утримання об'єкта в центрі кадру Center Stage та режим одночасного запису з передньої та задньої камер Dual Capture.

Інші зміни

Серед інших помітних оновлень останніх 5 років:

Супутниковий зв'язок та виявлення аварій: починаючи з 2022 року пристрої отримали можливість надсилати екстрені повідомлення через супутник за відсутності мережі та автоматично викликати допомогу при ДТП.

Відмова від SIM-карт: у деяких регіонах пристрої повністю перейшли на технологію eSIM без фізичного слота.

Зміна модельного ряду: 2021 рік став останнім для компактних версій mini, а у 2025 році на зміну модифікації Plus прийшла модель iPhone Air.

Базовий обсяг пам'яті виріс зі 128 ГБ у 2021 році до 256 ГБ у 2025 році. Водночас базовий обсяг хмарного сховища iCloud залишається незмінним - 5 ГБ з 2011 року.