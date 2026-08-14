Apple хоче викривати приховану зйомку: гаджети подаватимуть звук або вібрацію

Apple придумала, як боротися з таємною зйомкою на своїх гаджетах. Компанія патентує звукові сигнали, які мають попереджати людей про запис замість непомітних індикаторів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на оприлюднений патент Apple .

Чому Apple обирає звукові індикатори замість світлових?

Свіжий патент описує використання звукових сигналів або тактильного зворотного зв'язку (вібрації/поштовхів).

Серед них

Сповіщення носія: звуковий або тактильний сигнал повідомляє користувачеві, що запис почався або триває. Це розв'язує проблему забудькуватості, коли людина залишає камеру увімкненою.

Інклюзивність: аудіо- та тактильні сповіщення є ефективнішими для людей із порушеннями зору, ніж класичні світлові діоди.

Фахівці зазначають, що постійне звукове супроводження під час усього процесу зйомки могло б дратувати або псувати сам аудіозапис, тож наразі патент зосереджений на початкових і контрольних сигналах для носія гаджета.

Фрагмент із заявки на патент, на якому показано передбачуване розташування мікрофона та динаміка у верхній частині пристрою (схема: Apple)

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Захист від злому та підробки сигналів

Значна частина патенту присвячена кібербезпеці, а саме унеможливленню перехоплення контролю над окулярами шкідливим програмним забезпеченням або ж хакерами.

Для захисту від маніпуляцій Apple пропонує наступні рішення:

Схема "динамік-мікрофон": після того, як динамік відтворює звуковий індикатор запису, мікрофон пристрою одразу "слухає" та фіксує цей звук.

Захист від закодованого копіювання: система здатна генерувати аудіосигнал із закодованою інформацією про сполучення (pairing information). Це заважає шкідливому ПЗ підробити сигнал припинення запису (як-от стандартний звук зупинки відео на iPhone), щоб приховано продовжувати зйомку.

Фрагмент патенту, що вказує на місця, де може генеруватися звук (схема: Apple)

Де застосують розробку?

За традицією патентних заявок Apple вказує, що описана технологія може застосовуватися до ширшого спектра електронних пристроїв. Зокрема, у документі згадуються Apple Watch.

З усім тим, основна увага заявки та розгалужена система безпеки зосереджені саме на смарт-окулярах і захисті приватності їхнього власника та оточуючих.

Зауважимо, що наявність патенту не гарантує негайної появи цієї функції в серійних продуктах.