Скриншоти на Mac "з'їдають" пам'ять: 7 функцій, які це виправлять
Стандартний скриншот на Mac приховує значно більше можливостей, ніж здається. Вбудована утиліта macOS дозволяє записувати екран і налаштовувати результат без додаткових програм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lifehacker.
Оптимізація збереження та очищення робочого столу
За замовчуванням macOS зберігає всі знімки на робочому столі, що швидко призводить до перевантаження файлами.
Для оптимізації роботи розробники пропонують такі рішення:
Збереження у буфер обміну: комбінація Command-Control-Shift-3 робить знімок усього екрана, а Command-Control-Shift-4 - виділеної області. Зображення одразу копіюється у буфер для вставки в будь-який додаток без збереження файлу на диск.
Зміна папки збереження: за допомогою комбінації Command-Shift-5 у меню "Опції" можна обрати будь-яку іншу папку замість робочого столу.
Вимкнення тіней вікон: під час зйомки окремого вікна (Command-Shift-4, потім пробіл) утримання клавіші Option при кліку видаляє стандартну тінь macOS.
Щоб вимкнути тіні назавжди, використовується команда в Терміналі: defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool true; killall SystemUIServer.
Панель управління та економія пам'яті
Комбінація Command-Shift-5 викликає універсальну плаваючу панель, де зібрані всі інструменти захоплення зображення, запису відео та додаткові налаштування.
Для швидкого доступу ярлик "Скриншот" можна перетягнути з папки "Утиліти" безпосередньо в панель Dock.
Також стандартно macOS створює знімки у форматі PNG, які на екранних панелях високої роздільної здатності можуть важити десятки мегабайтів.
Щоб змінити формат за замовчуванням на більш компактний JPG, достатньо виконати у Терміналі команду: defaults write com.apple.screencapture type jpg; killall SystemUIServer (для повернення PNG слово jpg у команді змінюється на png).
Запис екрана, таймер та зйомка iPhone
Вбудовані функції дозволяють створювати повноцінні навчальні відео та огляди.
Таймер затримки: у меню Command-Shift-5 можна встановити затримку на 5 або 10 секунд перед зйомкою, щоб встигнути підготувати інтерфейс.
Запис кліків та аудіо: у налаштуваннях запису можна увімкнути відображення натискань миші, а також обрати вбудований або зовнішній мікрофон для озвучення дій.
Запис екрана iPhone: за допомогою програми "Дублювання iPhone" у macOS можна транслювати екран смартфона бездротовим шляхом та записувати його стандартною утилітою.
Альтернативний спосіб - підключення смартфона через кабель та використання додатка QuickTime Player (меню "Файл" > "Новий відеозапис", де у випадаючому списку біля кнопки запису обирається iPhone).