ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

AirPods Pro могут стать "глазами" для ИИ: Apple готовит новую модель

10:16 17.08.2026 Пн
4 мин
От жестов к считыванию губ - что будет уметь новый гаджет?
aimg Ольга Завада
AirPods Pro могут стать "глазами" для ИИ: Apple готовит новую модель AirPods Pro получат камеры и ИИ (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple работает над существенным обновлением линейки беспроводных наушников AirPods Pro. Ключевой инновацией станет интеграция инфракрасных камер и расширенных возможностей ИИ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.

В отличие от смартфонов iPhone или планшетов iPad, получающих обновление каждый год, Apple применяет другой подход к аудиоаксессуарам.

Оригинальные AirPods Pro дебютировали в 2019 году, а следующее существенное обновление произошло только в 2022 году. В 2025 году компания выпустила AirPods Pro 3, получившие датчик для измерения пульса и улучшенную систему активного шумоподавления.

Первоначальные инсайды указывали, что модель четвертого поколения получит встроенные камеры в качестве главного технологического скачка, однако свежие данные свидетельствуют о возможности поэтапного выпуска устройств.

Распознавание жестов - исследования и патенты Apple

Apple исследует способы добавления поддержки жестов в наушники AirPods по меньшей мере с октября 2020 года, когда была подана патентная заявка под названием "Носимое интерактивное аудиоустройство".

В январе 2026 года патентная заявка предложила использование радиочастотной антенны для распознавания жестов, а патент с июня 2025 года описывал возможность считывания губ с помощью лазеров.

Опубликованные патенты демонстрируют, что компания рассматривала множество вариантов улучшения AirPods посредством распознавания жестов, однако наибольшее внимание инсайдеров привлекло подход с использованием камер.

Читайте больше: iPhone 18 может получить фишки Pro: Apple готовит два важных апгрейда

Хронология слухов и разработки моделей с камерами

Разработка AirPods с камерами имеет длительную историю утечек и уточнений от аналитиков.

Что известно?

Февраль 2024: появились первые слухи о том, что Apple начала разработку наушников с низкораздельными камерами в 2023 году под кодовым названием B798.

Июнь 2024 - сентябрь 2025: аналитики несколько раз подтверждали разработку моделей с камерами и прогнозировали их дебют на 2026 год.

Октябрь 2024 - январь 2025: источники утечки о кодовом названии B798 уточнили, что модель с инфракрасными камерами выйдет на рынок не ранее 2027 года, а также сообщили о планах по интеграции датчиков температуры.

Март и октябрь 2025 года: появились детали использования камер для сбора данных и их передачи в ИИ-системы (например, местонахождение по вывескам или поиск магазинов).

Февраль 2026: появилась информация, что следующее поколение AirPods Pro сможет анализировать окружающее пространство благодаря встроенным камерам, а стоимость устройства останется на уровне AirPods Pro 3.

Май 2026: уточнено, что версия с камерами не будет поддержки распознавания жестов, а вместо этого будет использовать голосовой помощник Siri.

Июль 2026: в бета-версии iOS 27 для разработчиков обнаружили идентификатор B790. Одновременно появились сообщения о возможном прекращении работ над камерами.

Август 2026: отчет уточнил, что Apple разрабатывает две конфигурации: B790 (небольшое обновление AirPods Pro 3) и B798 (полноценная модель с камерами).

Более интересного: Apple хочет разоблачать скрытую съемку: гаджеты будут подавать звук или вибрацию

Патентная база для визуального ИИ

Идея использования видеокамер для ИИ опирается на серию патентов Apple:

Июнь 2024: патентная заявка описывает процесс получения информации об объектах или достопримечательностях путем простого указания на них.

Июль 2025: патент детализирует использование встроенных камер в качестве датчиков приближения через оптическую систему AirPods для определения расстояния и типа объекта.

Вас заинтересует: Скриншоты на Mac "съедают" память: 7 функций, которые это исправят

Стратегия выпуска и возможности будущих устройств

Согласно текущим данным, Apple планирует поэтапный выпуск обновлений для серии AirPods Pro:

Первый этап (2026 год): выпуск модели B790 без инфракрасных камер. Ожидаются точечные улучшения системы активного шумоподавления, качества звука, автономности, связи и возможное появление датчика температуры.

Второй этап (2027 год): выпуск модели B798 со встроенными инфракрасными камерами и расширенными ИИ-функциями.

Встроенные камеры не предназначены для съемки фото или видео. Основные сценарии использования включают:

  • Навигационные подсказки и ориентировки в пространстве через Siri.
  • Помощь в бытовых задачах с взаимодействием с объектами вокруг пользователя.
  • Возможен перевод жестового языка во взаимодействии с функцией перевода в реальном времени (при поддержке распознавания жестов).

Цена на модель с камерами по предварительным данным должна остаться на уровне текущих версий AirPods Pro.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Apple iOS Гаджеты
Новости
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
Аналитика
Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают