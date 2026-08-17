AirPods Pro могут стать "глазами" для ИИ: Apple готовит новую модель

Apple работает над существенным обновлением линейки беспроводных наушников AirPods Pro. Ключевой инновацией станет интеграция инфракрасных камер и расширенных возможностей ИИ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider .

В отличие от смартфонов iPhone или планшетов iPad, получающих обновление каждый год, Apple применяет другой подход к аудиоаксессуарам.

Оригинальные AirPods Pro дебютировали в 2019 году, а следующее существенное обновление произошло только в 2022 году. В 2025 году компания выпустила AirPods Pro 3, получившие датчик для измерения пульса и улучшенную систему активного шумоподавления.

Первоначальные инсайды указывали, что модель четвертого поколения получит встроенные камеры в качестве главного технологического скачка, однако свежие данные свидетельствуют о возможности поэтапного выпуска устройств.

Распознавание жестов - исследования и патенты Apple

Apple исследует способы добавления поддержки жестов в наушники AirPods по меньшей мере с октября 2020 года, когда была подана патентная заявка под названием "Носимое интерактивное аудиоустройство".

В январе 2026 года патентная заявка предложила использование радиочастотной антенны для распознавания жестов, а патент с июня 2025 года описывал возможность считывания губ с помощью лазеров.

Опубликованные патенты демонстрируют, что компания рассматривала множество вариантов улучшения AirPods посредством распознавания жестов, однако наибольшее внимание инсайдеров привлекло подход с использованием камер.

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Хронология слухов и разработки моделей с камерами

Разработка AirPods с камерами имеет длительную историю утечек и уточнений от аналитиков.

Что известно?

Февраль 2024: появились первые слухи о том, что Apple начала разработку наушников с низкораздельными камерами в 2023 году под кодовым названием B798.

Июнь 2024 - сентябрь 2025: аналитики несколько раз подтверждали разработку моделей с камерами и прогнозировали их дебют на 2026 год.

Октябрь 2024 - январь 2025: источники утечки о кодовом названии B798 уточнили, что модель с инфракрасными камерами выйдет на рынок не ранее 2027 года, а также сообщили о планах по интеграции датчиков температуры.

Март и октябрь 2025 года: появились детали использования камер для сбора данных и их передачи в ИИ-системы (например, местонахождение по вывескам или поиск магазинов).

Февраль 2026: появилась информация, что следующее поколение AirPods Pro сможет анализировать окружающее пространство благодаря встроенным камерам, а стоимость устройства останется на уровне AirPods Pro 3.

Май 2026: уточнено, что версия с камерами не будет поддержки распознавания жестов, а вместо этого будет использовать голосовой помощник Siri.

Июль 2026: в бета-версии iOS 27 для разработчиков обнаружили идентификатор B790. Одновременно появились сообщения о возможном прекращении работ над камерами.

Август 2026: отчет уточнил, что Apple разрабатывает две конфигурации: B790 (небольшое обновление AirPods Pro 3) и B798 (полноценная модель с камерами).

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Патентная база для визуального ИИ

Идея использования видеокамер для ИИ опирается на серию патентов Apple:

Июнь 2024: патентная заявка описывает процесс получения информации об объектах или достопримечательностях путем простого указания на них.

Июль 2025: патент детализирует использование встроенных камер в качестве датчиков приближения через оптическую систему AirPods для определения расстояния и типа объекта.

Стратегия выпуска и возможности будущих устройств

Согласно текущим данным, Apple планирует поэтапный выпуск обновлений для серии AirPods Pro:

Первый этап (2026 год): выпуск модели B790 без инфракрасных камер. Ожидаются точечные улучшения системы активного шумоподавления, качества звука, автономности, связи и возможное появление датчика температуры.

Второй этап (2027 год): выпуск модели B798 со встроенными инфракрасными камерами и расширенными ИИ-функциями.

Встроенные камеры не предназначены для съемки фото или видео. Основные сценарии использования включают:

Навигационные подсказки и ориентировки в пространстве через Siri.

Помощь в бытовых задачах с взаимодействием с объектами вокруг пользователя.

Возможен перевод жестового языка во взаимодействии с функцией перевода в реальном времени (при поддержке распознавания жестов).

Цена на модель с камерами по предварительным данным должна остаться на уровне текущих версий AirPods Pro.