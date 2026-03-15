ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Агенты "АТЕШ" уничтожили трансформатор в Северодонецке: россияне остались без связи

08:00 15.03.2026 Вс
2 мин
Подразделение россиян временно стало бесполезным
aimg Эдуард Ткач
Агенты "АТЕШ" уничтожили трансформатор в Северодонецке: россияне остались без связи Фото: из-за обесточивания из строя вышли системы связи и оборудование штаба (Getty Images)

Партизаны "АТЕШ" провели очередную диверсию против россиян. На этот раз агенты уничтожили трансформатор в Северодонецке, из-за чего оккупанты имею проблемы со связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

"Агенты нашего движения провели диверсию в районе оккупированного Северодонецка Луганской области. Был уничтожен трансформатор, питавший штаб 123-й артиллерийской бригады ВС РФ", - говорится в публикации.

Таким образом, по причине отсутствия электричества из строя вышли системы связи и оборудование штаба.

"Без электричества вышли из строя системы связи и оборудование штаба. Подразделение временно потеряло возможность координировать действия, получать и передавать приказы, а также вести оперативное управление личным составом", - пояснили партизаны.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, что в начале марта партизаны "АТЕШ" провели успешные диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логики россиян из РФ на передовую.

В частности, из строя были введены два релейных шкафа, из-за чего возник системный сбой в управлении. После диверсии движение на участках остановилось, составы застряли, а графики сорвались. Из-за необходимости управлять поездами вручную, военные эшелоны врага скопились на подъездах к городу и не могли двигаться дальше.

Также мы писали, что в конце декабря 2025 года, агенты "АТЕШ" сорвали железнодорожную логистику россиян на Купянском направлении. В частности, был уничтожен тепловоз, который использовался до перевозки военных грузов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Луганск Северодонецк Война в Украине
Новости
Аналитика
