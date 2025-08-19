Агенты "Атэш" обнаружили ключевой центр логистики РФ во временно оккупированном Луганске

Агенты "Атеш" обнаружили ключевой логистический объект российской армии во временно оккупированном Луганске, который обеспечивает врага топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

Сообщается, что это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом наступательные группировки на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях, включая подразделения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

"Агент нашего движения провел детальную разведку главной нефтебазы в оккупированном Луганске. В результате зафиксированы резервуары хранения топлива, насосные станции, наливные эстакады, промежуточные емкости, система пожаротушения и административные здания", - отметили в "Атэш".

Разведка баз оккупантов

Напомним, ранее агенты движения "Атеш" разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.

Кроме того, недавно партизаны в Севастополе обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который сейчас функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".

Также агенты движения "Атеш" показали ситуацию на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.