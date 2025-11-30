Агенти "АТЕШ" спалили електровоз у Брянську: у росіян порушена логістика

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

"Наші агенти провели успішну диверсію в Брянську, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики. Нами було знищено електровоз, який використовувався для перевезення військових вантажів", - ідеться в публікації.

Партизани підкреслили, що Брянськ є ключовим логістичним вузлом, який забезпечує постачання Північного угруповання військ РФ і перекидання російських резервів до прикордонних областей.

Агенти додали, що знищення локомотива в цьому хабі створило ворогу суттєві проблеми в постачанні на фронті. Зокрема, порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, а також технікою і паливом, які готувалися до відправки на передову в Сумську область.

"Ця операція доводить: тил ворога - це не безпечна зона. Агенти "АТЕШ" працюють у логістичних центрах росії, порушуючи постачання, на яких тримається вся військова машина", - резюмували партизани.