Агенти "АТЕШ" спалили електровоз у Брянську: у росіян порушена логістика

Неділя 30 листопада 2025 08:13
UA EN RU
Агенти "АТЕШ" спалили електровоз у Брянську: у росіян порушена логістика Фото: знищення локомотива створило ворогу проблеми в постачанні на фронті (intex-press.by)
Автор: Едуард Ткач

Агенти руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в Брянську. Партизанам вдалося спалити військовий електровоз, порушивши логістику росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

"Наші агенти провели успішну диверсію в Брянську, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики. Нами було знищено електровоз, який використовувався для перевезення військових вантажів", - ідеться в публікації.

Партизани підкреслили, що Брянськ є ключовим логістичним вузлом, який забезпечує постачання Північного угруповання військ РФ і перекидання російських резервів до прикордонних областей.

Агенти додали, що знищення локомотива в цьому хабі створило ворогу суттєві проблеми в постачанні на фронті. Зокрема, порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, а також технікою і паливом, які готувалися до відправки на передову в Сумську область.

"Ця операція доводить: тил ворога - це не безпечна зона. Агенти "АТЕШ" працюють у логістичних центрах росії, порушуючи постачання, на яких тримається вся військова машина", - резюмували партизани.

Інші інциденти

Нагадаємо, тиждень тому, 23 листопада, агенти "АТЕШ" теж повідомили, що знищили електровоз, який перевозив військові вантажі. Диверсію було здійснено в Ростові-на-Дону.

Також ми писали, що в ніч на 16 листопада партизани провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області. Зокрема, вони підпалили релейну шафу на ключовій ділянці залізниці, чим сповільнили ешелони окупантів.

