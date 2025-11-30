Агенты "АТЕШ" спалили электровоз в Брянске: у россиян нарушена логистика
Агенты движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в Брянске. Партизанам удалось сжечь военный электровоз, нарушив логистику россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".
"Наши агенты провели успешную диверсию в Брянске, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики. Нами был уничтожен электровоз, который использовался для перевозки военных грузов", - говорится в публикации.
Партизаны подчеркнули, что Брянск является ключевым логистическим узлом, который обеспечивает снабжение Северной группировки войск РФ и переброску российских резервов к приграничным областям.
Агенты добавили, что уничтожение локомотива в этом хабе создало врагу существенные проблемы в снабжении фронте. В частности, нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, а техникой и топливом, которые готовились к отправке на передовую в Сумскую область.
"Эта операция доказывает: тыл врага — это не безопасная зона. Агенты "АТЕШ" работают в логистических центрах россии, нарушая поставки, на которых держится вся военная машина", - резюмировали партизаны.
Другие инциденты
Напомним, неделю назад, 23 ноября, агенты "АТЕШ" тоже сообщили, что уничтожили электровоз, который перевозил военные грузы. Диверсия была совершена в Ростове-на-Дону.
Также мы писали, что в ночь на 16 ноября партизаны провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. В частности, они подожгли релейный шкаф на ключевом участке железной дороги, чем замедлили эшелоны оккупантов.