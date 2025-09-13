Агенты "Атэш" разведали оборонный завод в РФ, выпускающий твердотопливные ракеты (фото)

Агенты движения "Атеш" разведали оборонный завод "Авангард" в городе Сафоново Смоленской области РФ, на котором выпускают твердотопливные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Агенты нашего движения обследовали предприятие АО "Авангард" в Сафонове. Зафиксирован режим работы, охрана, видеонаблюдение и транспорт", - отметили в "Атэш".

Сообщается, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.

"Ранее над объектом пролетали украинские дроны - теперь удары будут более точными. Информация уже передана Силам обороны Украины", - добавили представители движения.