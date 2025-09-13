Агенты "Атэш" разведали оборонный завод в РФ, выпускающий твердотопливные ракеты (фото)
Агенты движения "Атеш" разведали оборонный завод "Авангард" в городе Сафоново Смоленской области РФ, на котором выпускают твердотопливные ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
"Агенты нашего движения обследовали предприятие АО "Авангард" в Сафонове. Зафиксирован режим работы, охрана, видеонаблюдение и транспорт", - отметили в "Атэш".
Сообщается, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и выпускает контейнеры и корпуса для твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты.
"Ранее над объектом пролетали украинские дроны - теперь удары будут более точными. Информация уже передана Силам обороны Украины", - добавили представители движения.
Разведка заводов и баз оккупантов
Напомним, ранее агенты движения "Атеш" обнаружили ключевой логистический объект российской армии во временно оккупированном Луганске, который обеспечивает врага топливом.
Также представители движения разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.
Кроме того, недавно партизаны в Севастополе обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который сейчас функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".
Также агенты движения "Атеш" показали ситуацию на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.