Агенти "Атеш" дослідили стратегічний центр РЕБ у тимчасово окупованому Севастополі

"Нашими агентами зафіксовано режими роботи станцій РЕБ, частотні діапазони їхньої дії та розташування антенних полів. Також встановлено графіки чергування розрахунків та маршрути пересування командного складу", - йдеться у повідомленні руху.

Також повідомляється, що даний центр відіграє ключову роль у прикритті головної бази Чорноморського флоту РФ, військових аеродромів та інших стратегічних об'єктів по всьому півострові. Його нейтралізація відкриє нові можливості для завдання точних ударів по окупантах.

Усі зібрані дані про діяльність центру та його уразливості вже передано Силам оборони України для подальшого планування операцій.