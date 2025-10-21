UA

Агенти "Атеш" дослідили стратегічний центр РЕБ у тимчасово окупованому Севастополі

Агенти "Атеш" дослідили стратегічний центр РЕБ у тимчасово окупованому Севастополі

Фото: Агенти "Атеш" дослідили стратегічний центр РЕБ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Агенти "Атеш" провели розвідку 475 окремого центру РЕБ Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Цей стратегічний об'єкт забезпечує захист ворожих кораблів, берегових комплексів та авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Нашими агентами зафіксовано режими роботи станцій РЕБ, частотні діапазони їхньої дії та розташування антенних полів. Також встановлено графіки чергування розрахунків та маршрути пересування командного складу", - йдеться у повідомленні руху.

Також повідомляється, що даний центр відіграє ключову роль у прикритті головної бази Чорноморського флоту РФ, військових аеродромів та інших стратегічних об'єктів по всьому півострові. Його нейтралізація відкриє нові можливості для завдання точних ударів по окупантах.

Усі зібрані дані про діяльність центру та його уразливості вже передано Силам оборони України для подальшого планування операцій.

 

 

Виявлення та знищення об'єктів росіян Криму

Нагадаємо, що агенти руху "Атеш" провели розвідку пускових майданчиків зенітно-ракетних комплексів у тимчасово окупованому Севастополі, і виявили найбільш пріоритетні цілі.

Також раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру.

Окрім того, на півострові лунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.

Також нещодавно в Криму вперше в історії було знищено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

