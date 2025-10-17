Агенти "Атеш" розвідали стратегічний комплекс ППО у тимчасово окупованому Севастополі

Агенти руху "Атеш" провели розвідку пускових майданчиків зенітно-ракетних комплексів у тимчасово окупованому Севастополі, і виявили найбільш пріоритетні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Наші агенти провели тривалу розвідку стратегічного об'єкта ППО у Севастополі за координатами: 44.522869742, 33.481280004. Об'єкт забезпечує повітряний захист Чорноморського флоту та інших ключових військових об'єктів на території Криму", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Зазначається, що у ході спостереження були зафіксовані системи протиповітряної оборони та радіоелектронної розвідки, їх дислокацію та режими роботи. Також розвідники відстежили переміщення комплексів ППО та встановили графіки несення служби військовослужбовцями на об'єкті.

"Усі зібрані розвіддані передано Силам оборони України для подальшого планування операцій. Кожна така передана мета послаблює систему ППО окупантів та наближає визволення Криму", - підкреслили представники руху.