Головна » Новини » Війна в Україні

Агенти "Атеш" розвідали стратегічний комплекс ППО у тимчасово окупованому Севастополі

П'ятниця 17 жовтня 2025 08:25
UA EN RU
Агенти "Атеш" розвідали стратегічний комплекс ППО у тимчасово окупованому Севастополі Фото: агенти "Атеш" розвідали стратегічний комплекс ППО (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Агенти руху "Атеш" провели розвідку пускових майданчиків зенітно-ракетних комплексів у тимчасово окупованому Севастополі, і виявили найбільш пріоритетні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Наші агенти провели тривалу розвідку стратегічного об'єкта ППО у Севастополі за координатами: 44.522869742, 33.481280004. Об'єкт забезпечує повітряний захист Чорноморського флоту та інших ключових військових об'єктів на території Криму", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Зазначається, що у ході спостереження були зафіксовані системи протиповітряної оборони та радіоелектронної розвідки, їх дислокацію та режими роботи. Також розвідники відстежили переміщення комплексів ППО та встановили графіки несення служби військовослужбовцями на об'єкті.

"Усі зібрані розвіддані передано Силам оборони України для подальшого планування операцій. Кожна така передана мета послаблює систему ППО окупантів та наближає визволення Криму", - підкреслили представники руху.

Удари по об'єктах в тимчасово окупованому Криму

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру.

Також раніше на півострові лунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.

Окрім того, нещодавно в Криму вперше в історії було знищено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

