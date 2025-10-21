RU

Агенты "Атеш" исследовали стратегический центр РЭБ во временно оккупированном Севастополе

Фото: Агенты "Атеш" исследовали стратегический центр РЭБ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Агенты "Атеш" провели разведку 475 отдельного центра РЭБ Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Этот стратегический объект обеспечивает защиту вражеских кораблей, береговых комплексов и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Нашими агентами зафиксированы режимы работы станций РЭБ, частотные диапазоны их действия и расположение антенных полей. Также установлены графики дежурства расчетов и маршруты передвижения командного состава", - говорится в сообщении движения.

Также сообщается, что данный центр играет ключевую роль в прикрытии главной базы Черноморского флота РФ, военных аэродромов и других стратегических объектов по всему полуострову. Его нейтрализация откроет новые возможности для нанесения точных ударов по оккупантам.

Все собранные данные о деятельности центра и его уязвимости уже переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций.

 

 

 

Выявление и уничтожение объектов россиян Крыма

Напомним, что агенты движения "Атеш" провели разведку пусковых площадок зенитно-ракетных комплексов во временно оккупированном Севастополе, и обнаружили наиболее приоритетные цели.

Также ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.

Кроме того, на полуострове раздавались взрывы в районе санатория "Форос". Этот объект связывают с Федеральной службой безопасности; в результате удара могли быть убитые и раненые.

Также недавно в Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

