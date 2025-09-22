ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вперше в історії: "Примари" ГУР знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму

Понеділок 22 вересня 2025 08:44
UA EN RU
Вперше в історії: "Примари" ГУР знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму Ілюстративне фото: "Примари" ГУР знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

"Це перше ураження Бе-12 в історії", - зауважили в ГУР.

Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Що відомо про літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках у КБ Берєва. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака - виявлення, супровід і знищення підводних човнів, а також пошуково-рятувальні операції. Бе-12 оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння.

Попри свій вік, Бе-12 залишався у складі російської морської авіації, зокрема на Чорному морі. Через обмежену кількість і складність обслуговування цей літак вважається рідкісним і дорогим у використанні, адже обладнання для протичовнової боротьби є цінним навіть сьогодні. Саме тому знищення двох таких літаків українськими силами у Криму стало подією, що має символічне й практичне значення - РФ втратила унікальні зразки техніки, які неможливо швидко відновити.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ввечері 21 вересня пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт на півострові пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.

Також нещодавно українські партизани підпалили релейну шафу на залізниці у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим ГУР Війна в Україні
Новини
КАБи на Запоріжжя та ''Шахеди'' на Київщині: всі наслідки нічного удару РФ по Україні
КАБи на Запоріжжя та ''Шахеди'' на Київщині: всі наслідки нічного удару РФ по Україні
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"