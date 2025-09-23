В окупованому Криму вночі пошкоджено об’єкти ППО та інфраструктуру, - ЗМІ

В тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що в ніч на 21 вересня над Кримом нібито збили 12 безпілотників і ще 4 - над акваторією Чорного моря.

У Сакському районі біля села Вітіно будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні 31-ї дивізії отримали пошкодження після двох ударів, які, ймовірно, завдали ракетами "Нептун".

Ще один безпілотник вибухнув та пошкодив зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району. Поранення отримав один російський військовослужбовець.

За даними ASTRA, у Роздольненському районі два дрони нібито вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО біля села Волочаївка та знищили радіолокаційну установку.

Удари по Криму

Нагадаємо, вчора, 22 вересня російські окупанти поскаржилися на атаку дронів в Криму та оголосили тривогу в Севастополі. За даними "Кримського вітру" загарбники припиняли рух морського пасажирського транспорту у місті.

Також відомо, на півостровілунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.

А українська розвідка повідомила, що в Криму вперше в історії було знищено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".