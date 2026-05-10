Жалюгідна копія "Фламінго": Росія вперше показала ракету-дрон "Герань-5"

12:45 10.05.2026 Нд
3 хв
Російську "Герань-5" порівнюють з українською "Фламінго"
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія вперше показала ракету-дрон "Герань-5" (скрін з відео)
Росія під час параду 9 травня вперше показала свою нову крилату ракету-дрон "Герань-5", яку вже використовувала для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як зазначають аналітики, кадри ракети ймовірно були зняті з пускового майданчику, який розташований в Орловській області.

У мережі "Герань-5" вже порівняли з українською FP-5 "Фламінго" чи німецькою "Фау-1".

Водночас у порівнянні з "Фламінго" російська "Герань-5" має менші розміри, значно меншу бойову частину (90 кг проти 1-тонної БЧ FP-5) і втричі меншу дальність - 1000 км.

Водночас фактично нова російська розробка є "копією копії". Так, аналітики зазначають, що російські фахівці надихалися розробкою Ірану під назвою Karrar, зокрема, скопіювали рішення по розташуванню крил, хоча вони й отримали дещо іншу форму.

При цьому сам іранський Karrar цілком можна назвати копією американського дрона-мішені MQM-107 Streaker.

Фото: скріни з відео параду у Москві (Defense Express)

Зазначається, що росіяни озброїли свою крилату ракету ракетою "повітря-повітря", це буде Р-73.

При цьому завдяки реактивному двигуну, який дозволяє ракеті розвивати швидкість орієнтовно до 600 км/год, "Герань-5" є загрозою у тому числі у контексті перевантаження засобів протиповітряної оборони у випадку її більш-менш масового виробництва, підкреслюють аналітики.

"Герань-5" була створена з компонентів, максимально уніфікованих з іншими зразками цієї лінійки, при цьому залучені як китайські комплектуючі, включно із двигуном, так і компоненти виробництва західних країн, зокрема, США чи Німеччини.

Для навігації на цю крилату ракету встановлюється антена "Комета", водночас нещодавно Сили оборони України уразили завод "ВНИИР-Прогресс", що виробляє цю деталь.

В Україні відреагували

Радник президента України та колишній очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін заявив, що Нова російська реактивна ракета-дрон "Герань-5", яку показали під час параду у Москві, є спробою скопіювати українську крилату ракету "Фламінго".

Однак російська розробка суттєво поступається українській за характеристиками.

За його словами, зовнішня схожість між російською "Геранню-5" та українською FP-5 "Фламінго" пояснюється тим, що росіяни намагалися скопіювати українську розробку.

Камишін наголосив, що російський дрон має приблизно удесятеро меншу дальність польоту та бойову частину, ніж український "Фламінго".

За оцінкою радника президента, за своїми можливостями "Герань-5" перебуває десь між українськими ракетами-дронами "Пекло" та "Паляниця".

"На п'ятому році великої війни Росії на параді не видно нічого, окрім жалюгідної копії одного з наших українських ракетних безпілотників", - зазначив Камишін.

У ГУР розкрили характеристики "Герань-5"

Нагадаємо, раніше у ГУР розкрили характеристики нового російського безпілотника - ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном, який здатен летіти зі швидкістю до 600 км/год.

За даними розвідки, безпілотник нагадує іранський Karrar, більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших алабузьких "Гераней". Також противником опрацьовується можливість запуску дрона зі штурмовика Су-25.

